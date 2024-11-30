شكرا لاهتمامكم بخبر عن بعد أرتفاع سعر الدولار الأمريكي .. سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في جميع محلات المجوهرات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يبحث جميع المواطنين في الآونة الأخيرة علي سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم، وتعتبر السبائك واحدة من الطرق التي يعتمد عليها جميع المستثمرين لمعرفة اخر سعر تم التعامل به داخل محلات الصاغة في مصر، وهي الطريقة الوحيدة التي يحافظ بها الجميع علي الأموال الخاصة بهم عن سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم من خلال متابعة هذا المقال.

نعرض لكم سعر سبيكة ذهب 10 جرام btc اليوم داخل محلات الصاغة المصرية وجاءت الاسعار علي النحو التالي:

وصل سعر سبيكة ذهب 1 جرام اليوم الي 4.387 جنية مصري.

وصل سعر سبيكة ذهب 2.5 جرام اليوم الي 10.780 جنية مصري.

وصل سعر سبيكة ذهب 5 جرام اليوم الي 21.395 جنية مصري.

وصل سعر سبيكة ذهب 10 جرام اليوم الي 42.780 جنية مصري.

وصل سعر سبيكة ذهب 20 جرام اليوم الي 85.520 جنية مصري.

وصل سعر سبيكة ذهب 50 جرام اليوم الي 213.600 جنية مصري.

وصل سعر سبيكة ذهب 100 جرام اليوم الي 427.100 جنية مصري.

وصل سعر سبيكة ذهب 116.5 جرام اليوم الي 496.870 جنية مصري.

اسعار الذهب اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

وصل سعر الذهب عيار 21 اليوم الي 3.680 جنية مصري.

وصل سعر الذهب عيار 24 اليوم الي 4.205 جنية مصري.

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الي 3.154 جنية مصري.

وصل سعر الذهب عيار 14 اليوم الي 2.453 جنية مصري.

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر سبيكة الذهب عيار 21 اليوم ، خصوصا وأن السبائك تعد استثمار بديل للشهادات ، وسوف نعمل علي توفير السعر النهائي الخاص بها في جميع محلات الصاغة.