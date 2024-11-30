نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 100 دولار بيساوي كام جنيه؟ .. سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في البنوك المصرية والسوق السوداء في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعتبر الدولار الأمريكي من أكثر العملات بحثاً علي مواقع البحث بسبب أهميته الكبيرة في التعاملات التجارية والمالية الهامة للعديد من الدول ،وقد شهد الدولار ارتفاع كبير في الفترات السابقة ،وشهد اليوم استقرار ملحوظ في الأسعار مقارنة بتعاملات أمس داخل البنوك ،والجدير بالذكر أن سعر الصرف يختلف من البنوك المصرية والسوق السوداء ،اليكم شعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.

سعر الدولار الامريكي مقابل الجنيه المصري اليوم

يرغب الكثير في معرفة سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم مقابل الجنية المصري في السوق السوداء ،وقد جاء اليوم علي النحو الاتي :

1 دولار أمريكي اليوم يقابل 49.47 جنيه مصري.

5 دولار أمريكي اليوم يقابل 247.35 جنيه مصري.

10 دولار أمريكي اليوم يقابل 494.7 جنيه مصري.

25 دولار أمريكي اليوم يقابل 1,236.75 جنيه مصري.

50 دولار أمريكي اليوم يقابل 2,473.5 جنيه مصري.

100 دولار أمريكي اليوم يقابل 4,947 جنيه مصري.

150 دولار أمريكي اليوم يقابل 7,420.5 جنيه مصري.

200 دولار أمريكي اليوم تقابل 9,894 جنيه مصري.

250 دولار أمريكي اليوم تقابل 12,367.5 جنيه مصري.

سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

49.5278 للشراء.

49.6661 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

49.54 للشراء.

49.64 للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

49.54 جنيه للشراء.

49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

49.53 للشراء.

49.63 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

49.55 جنيه للشراء.

49.65جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

49.55 جنيه للشراء.

49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي