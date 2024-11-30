هيرجعولك بـ 27 ألف زيادة .. كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك الأهلي 2024 والشهادات المتواجدة حالياً في الفروع

عدن – كتب محمد سعد – يبحث الكثير من عملاء البنك الأهلي المصري عن فائد الـ 100 ألف جنيه في شهادات البنك ،حيث يعتبر البنك الأهلي هو صاحب العائد الأكبر في البنوك لذلك يفضل الكثير الاستثمار والادخار به بجانب البنوك الأخرى ،حيص أصبح العديد من الشعب المصري يعتمد علي شهادات البنوك في الوقت الحالي بسبب الاستفادة من العائد الشهري أو السنوي للشهادة حسب نوع الشهادة ،ومن أهم ما يمز شهادات البنك الأهلي أنها يمكن الاكتتاب فيها بداية من 1000 جنيه مصر ومضاعفتها ،ويمكن الاقتراض بضمنها ،سوف نعرض اليكم كم فوائد 100 ألف جنيه في البنك الأهلي 2024.

يرغب الكثير من العملاء بمعرفة كم فائد 100 ألف في شهادات البنك الأهلي ، ويمكن شراء شهادة شهادة الادخار البلاتينية التي يصل العائد لها الي 27% ،ويعتبر العائد الأكبر في شهادات البنك الأهلي ،ويكون العائد السنوي للشهادة علي النحو الاتي ( (100،000 جنيه × 27%) ÷ 100 = 27,000 جنيه سنويًا هكذا يكون العائد السنوي لـ 100 ألف جنيه يساوي 27.000 في السنه الواحدة.

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

شهادة الادخار البلاتينية

الحد الادنى : يكون الحد الأدنى لشرائها 1000 جنيه مصري ومضاعفتها.

ويكون مدة الشهادة البلاتينية 12 شهر ” عام”.

العائد شهري: يصل العائد الشهري لها بنسبة 23.5%.

عائد سنوي: ويكون العائد السنوي للشهادة بنسبة 27%.

أو عائد يومي: بنسبة 23%.

الشهادة البلاتينية الثلاثية