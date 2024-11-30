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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحبة العريضة وصلت كام ؟.. سعر طن الارز الشعير اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في الأسواق المصرية في المقال التالي
كتب محمد سعد – يعتبر الأرز الشعير من المحاصيل الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ،ويعتبر الأرز من الوجبات الأساسية للشعب المصري لذلك يهتم العديد من ربات المنازل بالبحث عبر محركات البحث عن سعر الأرز باستمرار ،وقد شهد الأرز في الفترات السابقة حالة من التذبذب بين الزيادة والنقصان في الأسعار ،وتعتبر مصر المصدر الأكبر للأرز الشعير مما يساعد علي تقوية الاقتصاد المصري ،وتعمل الحكومة المصرية جاهدة الي توفير كميات مناسبة من الأرز التي تغطي استهلاك المواطنين لأرز ،وسوف نعرض اليكم سعر طن الارز الشعير اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.
- سعر طن الأرز الشعير ذات الحبة العريضة اليوم 16.000 جنيه مصري.
- وطن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم 14.000 جنيه مصري.
- وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم وصل الي 22.000 جنيه مصري.
- وجاء سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم بنحو 25.000 جنيه مصري.
أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم
- سعر كيلو الأرز البسمتي اليوم في الأسواق وصل الي 60 جنيه.
- سعر كيلو أرز الضحى اليوم 37.95 جنيه.
- وبلغ سعر كيلو الأرز الأبيض اليوم من 26 الي 30 جنيه.
- وكيلة الأرز المعبأ اليوم بلغ نحو 34.2 جنيه.
- وسعر كيلو الفول المعبأ اليوم سجل نحو 59.2 جنيه.
- وكيلو الدقيق المعبأ اليوم سجل 25.25 جنيه.
- سعر زيت عباد الشمس اليوم وصل الي 80.88 جنيه.
- سعر كيلو السكر المعبأ اليوم جاء بنحو 36.11 جنيه.
- سعر كيلو المكرونة المعبأة اليوم بسعر 30.68 جنيه.
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