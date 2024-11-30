نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحبة العريضة وصلت كام ؟.. سعر طن الارز الشعير اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في الأسواق المصرية في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعتبر الأرز الشعير من المحاصيل الغذائية الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها ،ويعتبر الأرز من الوجبات الأساسية للشعب المصري لذلك يهتم العديد من ربات المنازل بالبحث عبر محركات البحث عن سعر الأرز باستمرار ،وقد شهد الأرز في الفترات السابقة حالة من التذبذب بين الزيادة والنقصان في الأسعار ،وتعتبر مصر المصدر الأكبر للأرز الشعير مما يساعد علي تقوية الاقتصاد المصري ،وتعمل الحكومة المصرية جاهدة الي توفير كميات مناسبة من الأرز التي تغطي استهلاك المواطنين لأرز ،وسوف نعرض اليكم سعر طن الارز الشعير اليوم السبت 30 نوفمبر 2024.

سعر طن الأرز الشعير ذات الحبة العريضة اليوم 16.000 جنيه مصري.

وطن الأرز الشعير رفيع الحبة اليوم 14.000 جنيه مصري.

وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة اليوم وصل الي 22.000 جنيه مصري.

وجاء سعر طن الأرز الأبيض عريض الحبة اليوم بنحو 25.000 جنيه مصري.

أسعار السلع الغذائية الأساسية اليوم