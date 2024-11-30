استعلم الان .. أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف عمال مساجد 2024 من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa

عدن – كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من المواطنين حول أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف عمال مساجد 2024 ، وذلك بعد اعلان عن فوز الف عامل بالمسابقة وتم الإعلان عن الأسماء بجميع المحافظات المصرية ، كما أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التظلمات ، كما اتاحت الاستعلام عن أسماء الفائزين الكترونيا ، وسنوفر لكم خطوات الحصول عليها خلال هذا المقال.