استعلم الان .. أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف عمال مساجد 2024 من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية jobs.caoa
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عدن – كتب محمد سعد – يتساءل الكثير من المواطنين حول أسماء الناجحين في مسابقة الأوقاف عمال مساجد 2024 ، وذلك بعد اعلان عن فوز الف عامل بالمسابقة وتم الإعلان عن الأسماء بجميع المحافظات المصرية ، كما أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التظلمات ، كما اتاحت الاستعلام عن أسماء الفائزين الكترونيا ، وسنوفر لكم خطوات الحصول عليها خلال هذا المقال.
اتاحت وزارة الأوقاف رابط للاستعلام عن أسماء الفائزين في مسابقة عمال مساجد، واليكم الخطوات:
- الخطوة الأولي : قم بالتوجه الي بوابة الوظائف الحكومية من خلال هذا الرابط.
- الخطوة الثانية : حدد خيار “الاستعلام عن أسماء الناجحين في مسابقة عمال مساجد 2024”.
- الخطوة الرابعة : قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم في المسابقة.
- الخطوة الرابعة : ادخل البيانات الأخرى المطلوبة.
- الخطوة الخامسة : انقر علي زر الاستعلام ، وستظهر لك النتيجة.
الأوراق والمستندات المطلوبة للتعاقد
قامت وزارة الأوقاف المصرية بالإعلان عن جميع الأوراق والمستندات التي يجب علي الفائزين تقديمها لإتمام التعاقد ومن المقرر ان يتم استلام الوظائف بداية من يوم الثامن من ديسمبر حتي الرابع والعشرين من نفس الشهر، وجاءت كالتالي:
- مطلوب تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي الشخصية للفائز .
- يجب تقديم صحيفة الحالة الجنائية “فيش وتشبيه” موجهة الي مكان العمل ” وزارة الأوقاف”.
- مطلوب تقديم شهادة ميلاد مميكنه خاصه بالمتقدم.
- يجب تقديم اصل من شهادة المؤهل التعليمي الحاص عليه المتقدم.
- يجب تقديم شهادة الاعفاء من الخدمة العسكرية.
- يجب تقديم اربع صور شخصية حديثة.
- يجب تقيد صورة من قسيمة الزواج.
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