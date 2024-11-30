نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبقي القليل .. موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2025 فلكيًا طبقا لما قدمة المعهد الدولي للفلك ودار الإفتاء المصرية في المقال التالي

كتب محمد سعد – يرغب الكثير من المتابعين معرفة موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2025 فلكيًا، وارتفع محرك البحث حول ذلك، والجدير بالذكر ان هناك الملايين من المسلمين في انتظارهم بكل شوق وحبة، وهم يعدان من اهم الفترات التي تمر عليهم، فشهر رمضان شهر المغفرة والإحسان ويتم فيه صيام ثلاثين يوم علي حسب رؤية الهلال، ومن بعده يأتي عيد الفطر التي له العديد من مظاهر الاحتفال، لذلك اليكم في السطور القادمة اخر تحديثات تمت حول ذلك الامر، فقط تابع الاتي.

ما زالت عملية البحث مستمرة حول معرفة موعد شهر رمضان وعيد الفطر المقبل، وحسب ما تم إصداره من الحسابات الفلكية التي تمت في المعهد الدولي للفلك ان الموعد المحدد لانطلاق اول يوم في شهر رمضان الكريم يكون الجمعة الموافق 28 من شهر فبراير عام 2024 او يوم 1 من شهر مارس 2025، ويتم تحديد الموعد بالتدقيق قبلها بيوم واحد، وبهذا يكون متبقي فقط 90 يوما بالتمام والكمال، وأيضا تم تحديد موعد عيد الفطر المبارك في 29 مارس 2025 او 30 مارس 2025 ويتوقف ذلك علي رؤية الهلال من قبل دار الفتاء المصرية.

إجازة عيد الفطر المبارك 2025

يتم اتخاذ إجازة عيد الفطر المبارك 2025 يوم الاحد الموافق 30 مارس 2025 حتي يوم الثلاثاء الموافق 1 من ابريل 2025، وهي تستمر حتي ثلاثة أيام، وتعتبر من ضمن العطلات الرسمية المقررة علي جميع الموظفين والطلاب، وتكون مدفوعة الاجر.