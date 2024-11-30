شكرا لاهتمامكم بخبر عن تفاصيل التقديم في وظائف مصر للطيران 2024 والشروط المطلوبة للتقديم عبر الموقع الرسمي للشركة hrholding.egyptair.com على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يهتم الكثير من الشعب المصري الراغبين في العمل في شركة مصر للطيران بالبحث عبر جميع مواقع البحث في الفترات الأخيرة عن التقديم في الوظائف المطروحة من شركة مصر للطيران وتعتبر فرصة كبيرة للشباب ،حيث أعلنت الشرحة عن بعض الوظائف الخالية بها ولاكن وضعت بعض الشروط الواجب توافرها في الراغبين في التقديم تفاصيل التقديم في وظائف مصر للطيران 2024.

أعلنت شركة مصر للطيران في الفترات الأخيرة عن الوظائف الشاغرة بها في العديد من التخصصات المختلفة للشباب الذين لم يتجاوز أعمارهم عن 30 عام ،وتتيح الوظائف للجنسين الذكور والاناث وتشم التخصصات ( مهندسين متنوعين ،مهندسين اتصالات ،مراقب جودة ،فني تمويل طائرات) ،ويمكن التقديم علي الوظائف من خلال الموقع الالكتروني لشركة مصر للطيران من خلال هذا الرابــــــط ،حيث يكون التقديم علي الوظائف الكترونيا فقط. شروط التقديم علي وظائف مصر للطيران 2024

قد وضعت شركة مصر للطيران بعض الشروط الواجب توافرها للتقديم علي الوظائف المتاحة بها ومن ضمن هذه الشروط الاتي :

في البداية يجب أن يكون المتقدم مقيم في أحد المحافظات الاتية (القاهرة والجيزة والقليوبية ).

ويجب أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة في محافظات القاهرة الكبرى.

ويشترط أن يكون المتقدم علي الوظائف قد انتهي من أداء الخدمة العسكرية أو تم الاعفاء منها.

ويجب أن يدفع المتقدم المصروفات الإدارية التي قيمتها 100 جنيه للخزينة.

ويجب أن يكون المتقدم مستوفي لجميع الشروط المطلوبة من مصر للطيران.

ويجب أن يجتاز المتقدم كافة الاختيارات المطروحة من الشركة.

التقديم علي وظائف مصر للطيران