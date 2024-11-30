متي اجازة نصف العام2024/2025 في المدارس والجامعات وزارة التربية والتعليم توضح

عدن – كتب محمد سعد – يبحث العديد من الطلاب حول موعد اجازة نصف العام2024/2025 ، وقامت وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول لتبدأ يوم 11 يناير وتنتهي 18 يناير وذلك لجميع طلاب صفوف النقل الابتدائية والإعدادية ، وتبدأ إجازة منتصف العام بعد انتهاء الجميع من أداء الامتحانات وتستمر لقرابة الأسبوعين ويبدأ بعدا الفصل الدراسي الثاني علي ان ستمر ثلاثة اشهر ، ووضحت وزارة التربية والتعليم في بيان لها ان علي جميع المديريات التعليمية الالتزام بالمواعيد المُعلنة وبأ الاستعدادات لخوض الطلاب امتحان منتصف العام خلال شهر يناير القادم.

محور اهتمام جميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية الان يدور حول التعرف علي موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الاولي وموعد إجازة منتصف العام ، وبناء علي ذلك اشارت وزارة التربية والتعليم عن موعد امتحانات صفوف النقل للشهادة الإعدادية لتبدأ من يوم الثامن عشر من شهر يناير يناير وتنتهي في الثالث والعشرين من نفس الشهر ، وحرصت الوزارة علي مراعاة أيام أعياد الطلاب الأقباط لتكون اجازات رسمية وذلك ليتمكن الطلاب من الاحتفال ،ومن المقرر ان تبدأ إجازة منتصف العام بداية من يوم السبت الموافق 25 يناير وتنتهي في السادس من شهر فبراير 2025 ، ويبدأ لفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير في جميع المحافظات.