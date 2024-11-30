يلا شوت لعبة برشلونة .. بدون تقطيع مشاهدة مباراة برشلونة ولاس بالماس اليوم بث مباشر تويتر الدوري الإسباني

عدن – كتب محمد سعد – يستعد فريق برشلونة لاستضافة نظيره لاس بالماس عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني “لا ليغا” يدخل الفريق الكتالوني هذه المواجهة بهدف استعادة نغمة الانتصارات بعد النتائج المتذبذبة التي قدمها في آخر جولتين، حيث تعادل مع سيلتا فيغو وخسر أمام ريال سوسيداد ورغم ذلك، ما زال برشلونة يحتفظ بصدارة الدوري بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد، الذي يمتلك مباراة مؤجلة، وبعد الأداء المميز الذي قدمه برشلونة في بداية الموسم، تراجع مستوى الفريق نسبيًا في آخر مباريات الدوري فقد خسر أمام ريال سوسيداد بنتيجة 1-0 في 10 نوفمبر، ثم سقط في فخ التعادل المثير مع سيلتا فيغو بعدما كان متقدمًا بهدفين حتى الدقيقة 82، قبل أن يتعرض مارك كاسادو للطرد ويستقبل هدفين في اللحظات الأخيرة لتنتهي المباراة بنتيجة 2-2.

برشلونة يتصدر الترتيب حاليًا برصيد 33 نقطة، بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني، لكنه بحاجة ماسة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للحفاظ على فارق النقاط، خاصة مع امتلاك ريال مدريد مباراة مؤجلة.

ورغم تعثره محليًا، يدخل برشلونة اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه بثلاثية نظيفة على بريست في دوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الثالث في مجموعته بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر ليفربول كما يسعى الفريق للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، حيث لم يخسر أي مباراة على ملعبه هذا الموسم في الدوري الإسباني.

من جانبه، يدخل فريق لاس بالماس اللقاء وهو في المركز السابع عشر برصيد 12 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط الفريق الذي يُدربه دييغو مارتينيز يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام برشلونة لتحسين وضعيته في جدول الترتيب، لكنه يواجه مهمة صعبة نظرًا للتاريخ الذي يصب في صالح الفريق الكتالوني.

لم يحقق لاس بالماس أي فوز على برشلونة في أي مسابقة منذ عام 1991، كما لم يفز على ملعب كامب نو في الدوري الإسباني منذ عام 1971 ومع ذلك، قدم الفريق أداءً مقبولاً في الأسابيع الأخيرة، حيث فاز في أربع من آخر ست مباريات له في جميع المسابقات، لكنه خسر مباراته الأخيرة أمام مايوركا بنتيجة 3-2 بهدف قاتل في الدقيقة 91.

من المتوقع أن يعود لامين يامال، النجم الصاعد للفريق الكتالوني، بعد تعافيه من إصابة في الكاحل أبعدته عن المباريات الثلاث الأخيرة كما يُتوقع أن يكون فران توريس جاهزًا للمشاركة، بينما يغيب عدد من اللاعبين الأساسيين بسبب الإصابات، مثل رونالد أراوخو، أنسو فاتي، أندرياس كريستنسن، ومارك أندريه تير شتيغن إلى جانب ذلك، يغيب مارك كاسادو بسبب الإيقاف، مما يفتح الباب أمام عودة فرينكي دي يونغ للتشكيلة الأساسية.

المدرب هانسي فليك قد يُجري تغييرات طفيفة في خط الوسط والهجوم لضمان تحقيق التوازن المطلوب، خاصة في ظل ازدحام جدول المباريات قبل العطلة الشتوية.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

حراسة المرمى : إيناكي بينيا

: إيناكي بينيا خط الدفاع : جول كوندي، دييغو كوبارسي، إنيغو مارتينيز، أليخاندرو بالدي

: جول كوندي، دييغو كوبارسي، إنيغو مارتينيز، أليخاندرو بالدي خط الوسط : فرينكي دي يونغ، بيدري

: فرينكي دي يونغ، بيدري خط الهجوم : لامين يامال، داني أولمو، رافينيا

: لامين يامال، داني أولمو، رافينيا رأس الحربة: روبرت ليفاندوفسكي

يدخل لاس بالماس المباراة بدون إصابات جديدة في صفوفه، ومن المتوقع أن يحافظ المدرب دييغو مارتينيز على نفس التشكيلة التي لعبت أمام مايوركا في الجولة السابقة، حيث يعتمد الفريق بشكل كبير على جهود المهاجم فابيو سيلفا، الذي سجل ثلاثة أهداف في آخر خمس مباريات بالدوري.

التشكيل المتوقع للاس بالماس:

حراسة المرمى : ياسبر سيليسن

: ياسبر سيليسن خط الدفاع : روزادا، أليخاندرو سواريز، سكوت ماكينا، مانويل مونيوز

: روزادا، أليخاندرو سواريز، سكوت ماكينا، مانويل مونيوز خط الوسط : ايسوجو، خوسيه كامبانا

: ايسوجو، خوسيه كامبانا ثلاثي الهجوم : ساندرو راميريز، كيريان رودريغيز، مانو فوستر

: ساندرو راميريز، كيريان رودريغيز، مانو فوستر رأس الحربة: فابيو سيلفا.

نظرة تاريخية وتوقعات

برشلونة يمتلك سجلًا تاريخيًا مميزًا أمام لاس بالماس، حيث لم يخسر أمامه في الدوري الإسباني منذ عام 1986 الفريق الكتالوني يسعى لاستغلال هذه الأفضلية التاريخية لتحقيق الفوز ومواصلة تفوقه على أرضه في الموسم الحالي ، على الجانب الآخر، يُدرك لاس بالماس صعوبة المهمة، لكن الفريق قد يحاول الاستفادة من أي أخطاء دفاعية يرتكبها برشلونة، خصوصًا في ظل الغيابات المؤثرة في الخط الخلفي.