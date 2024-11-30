نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد اعلان غياب محمد صلاح .. توقع اسم الفائز بجائزة ذا بيست لعام 2024 وقائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم في المقال التالي

كتب محمد سعد – محبي ومتابعي الكرة المستديرة يتساءلون حول موعد حفل جائزة ذا بيت لهذا العام ، حيث اعلن التحاد الدولي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لجائزة افضل لاعب وضمت القائمة 11 لاعبا ، وغاب عن القائمة الأولية والنهائية ابرز نجوم كرة القادم أمثال ” محمد صلاح” لاعب ليفربول في الدوري الإنجليزي والبرتغالي كرستيانو رونالدو ، والجدير بالذكر ان اختيار الاعب الأفضل يكون من خلال اداءه طوال الموسم .

لم يتحدد موعد الحفل حتي الان من قبل الفيفا ، ومن المحتمل ان يتم إقامته بداية العام القادم ، وضمت قائمة المرشحين لجائزة ذا بيست 2024 كلاً من :

لاعب فريق مانشستر سيتي ومنتخب النرويج ” إيرلينج هالاند”. لاعب فريق إنتر ميامي و منتخب الأرجنتين ” ليونيل ميسي”. لاعب فريق باير ليفركوزن و منتخب ألمانيا ” فلوريان فيرتز”. لاعب فريق ريال مدريد و منتخب فرنسا ” كيليان مبابي”. لاعب فريق برشلونة ومنتخب إسبانيا “لامين يامال”. لاعب فريق ريال مدريد ومنتخب البرازيل “فينسيوس جونيور”. لاعب فريق مانشستر سيتي و منتخب إسبانيا ” رودري “. لاعب فريق ريال مدريد و منتخب إنجلترا ” جود بيلينجهام “. لاعب فريق ريال مدريد و منتخب ألمانيا ” توني كروس” لاعب لاعب فريق ريال مدريد و منتخب إسبانيا ” داني كارفاخال”. لاعب فريق ريال مدريد و منتخب أوروجواي ” فيديريكو فالفيردي”.

المدربون المرشحون لجائزة ذا بيست 2024