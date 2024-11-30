بكام جرام الاصفر النهاردة في السوق المصرى ؟ .. سعر الذهب اليوم 18 نوفمبر 2024 بالمصنعية فى كافة محلات الصاغة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكام جرام الاصفر النهاردة؟ .. سعر الذهب اليوم 18 نوفمبر 2024 بالمصنعية فى كافة محلات الصاغة في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024، حيث حافظ المعدن الأصفر على قيمه المرتفعة التي حققها مساء أول أمس. تأتي هذه الحركة في الأسعار وسط ترقب الأسواق المحلية والعالمية لتغيرات في أسعار الذهب عالميًا، مما ينعكس على حركة البيع والشراء في محلات الصاغة المصرية. التقرير اليومى لاسعار الذهب .

سعر الذهب اليوم محليا فى مصر :

ارتفعت معدلات البحث فى صباح اليوم عن الذهب نظرا للاسعار التى سجلها خلال الايام السابقة والتى شهدت انخفاض كبير على المستوى المحلى والعالمى وتوقع العديد من الخبراء انخفاض السعر بصوره كبيرة فى الايام القادمة ، وفى هذا السياق انجذب العديد من الشباب والمقبلين على الزواج فى شراء الشبكة فى الوقت الحالى ويرغبون فى الاطلاع على قائمة اسعار الذهب ولهذا نوافيكم من خلال النقاط التالية الاسعار بتحديث لحظى :

سعر جرام الذهب من عيار 24 اليوم :

السعر اليوم : استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند 4068 جنيهًا بدون مصنعية.

: استقر سعر جرام الذهب عيار 24 عند بدون مصنعية. يُعرف هذا العيار بأنه الأكثر نقاءً، ويُستخدم غالبًا في السبائك الذهبية.

سعر جرام الذهب من عيار 21 اليوم :

السعر اليوم : بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي 3560 جنيهًا بدون مصنعية.

: بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 حوالي بدون مصنعية. سعره بالمصنعية : وصل في المتوسط إلى 3660 جنيهًا في محلات الصاغة.

: وصل في المتوسط إلى في محلات الصاغة. يُعتبر العيار الأكثر شيوعًا واستخدامًا في المشغولات الذهبية بمصر.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم :

السعر اليوم : استقر عند 3051 جنيهًا للجرام بدون مصنعية.

: استقر عند للجرام بدون مصنعية. يتميز بانخفاض تكلفته، مما يجعله خيارًا مفضلًا للعديد من الشباب.

سعر الجنية الذهب فى مصر :

السعر اليوم : حافظ الجنيه الذهب على استقراره ليسجل 28480 جنيهًا (بدون مصنعية).

: حافظ الجنيه الذهب على استقراره ليسجل (بدون مصنعية). وزنه: يتكون من 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا اليوم :