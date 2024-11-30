شكرا لاهتمامكم بخبر عن فرصة ذهبية للشراء .. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم فى مصر فى مختلف محلات الصاغة بمنتصف التعاملات على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال منتصف تعاملات اليوم الإثنين 25 نوفمبر 2024، عقب الارتفاع الملحوظ الذي سجله المعدن النفيس يوم أمس. هذا التغير جاء مدفوعًا بتحركات الأسعار العالمية والتقلبات في السوق المحلية، مما أثر على مختلف الأعيرة الذهبية بشكل مباشر. وفى اطار البحث المتكرر عن سعر المعدن النفيس على الانترنت نظرا للارتفاع الذى شهده على مدار الايام السابقة بعد سلسلة من الانخفاضات المفاجئة التفاصيل الكاملة خلال السطور التالية .

يُعد عيار 21 الأكثر تداولًا وشعبية بين المصريين، حيث استقر سعره اليوم عند 3775 جنيهًا للجرام. ويأتي هذا بعد زيادة قدرها 15 جنيهًا في سعر الجرام خلال تعاملات الأمس، مما عزز اهتمام المستثمرين والمهتمين بالمعدن الأصفر. وفيما يلى باقى اسعار جرامات الذهب فى مصر فى مختلف محلات الصاغة :

عيار 18 : سجل 3235 جنيهًا للجرام، مما يجعله الخيار الأقل تكلفة بين الأعيرة الذهبية.

: سجل 3235 جنيهًا للجرام، مما يجعله الخيار الأقل تكلفة بين الأعيرة الذهبية. عيار 24: وهو الأغلى قيمةً، استقر سعره عند 4314 جنيهًا للجرام، محافظًا على مكانته كالأعلى جودة ونقاءً.

أسعار الجنيه الذهب اليوم :

الجنيه الذهب، الذي يُعتبر أحد أهم أشكال الاستثمار في الذهب، استقر عند 30200 جنيهًا، بعد التغيرات الأخيرة التي طرأت على سوق المعدن الأصفر.

سعر الذهب عالميًا بالدولار اليوم :

على الصعيد العالمي، استقر سعر الأوقية الذهبية عند 2716 دولارًا، مما يعكس حالة من التوازن بعد الارتفاع الذي شهده السوق الدولي يوم أمس.