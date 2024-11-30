عثمان يبحث عن علاء الدين .. Kurulus Osman اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 عبر قناة ATV التركية بجودة HD

عدن – كتب محمد سعد – تداولت عمليات البحث الأخيرة الكثير من التساؤلات حول التعرف علي موعد اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 عبر قناة ATV ، وجاء ذلك بالتزامن مع عرض الحلقة 172 ، ويتم عرض الإعلانات التشويقية قبل موعد عرض الحلقة للتعرف علي ابرز الأحداث في الحلقة القادمة ، ويعتبر مسلسل قيامة عثمان من افضل المسلسلات التي يتم عرضها حالياً غلي شاشه أي تي في التركية ويسجل نسب مشاهدة بالملايين ، وتتميز المسلسلات التركية بعرضها لأحداث حقيقية وتتميز بحاله خاصة بعيد عن المسلسلات الدرامية الأخرى ، ومن عرض الحلقة الاولي للمسلسل في نوفمبر 2019 وشهد اهتمام كبير علي مدار سنوات العرض ولم يقل مستوي الاهتمام بالمسلسل حتي وصل الي الموسم السادس ، وتتميز المسلسلات التاريخية بجذبها للكثير من المشاهدين.