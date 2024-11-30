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عثمان يبحث عن علاء الدين .. Kurulus Osman اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 عبر قناة ATV التركية بجودة HD

عثمان يبحث عن علاء الدين .. Kurulus Osman اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 عبر قناة ATV التركية بجودة HD
عثمان يبحث عن علاء الدين .. Kurulus Osman اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 عبر قناة ATV التركية بجودة HD
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بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – تداولت عمليات البحث الأخيرة الكثير من التساؤلات حول التعرف علي موعد اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 عبر قناة ATV ، وجاء ذلك بالتزامن مع عرض الحلقة 172 ، ويتم عرض الإعلانات التشويقية قبل موعد عرض الحلقة للتعرف علي ابرز الأحداث في الحلقة القادمة ، ويعتبر مسلسل قيامة عثمان من افضل المسلسلات التي يتم عرضها حالياً غلي شاشه أي تي في التركية ويسجل نسب مشاهدة بالملايين ، وتتميز المسلسلات التركية بعرضها لأحداث حقيقية وتتميز بحاله خاصة بعيد عن المسلسلات الدرامية الأخرى ، ومن عرض الحلقة الاولي للمسلسل في نوفمبر 2019 وشهد اهتمام كبير علي مدار سنوات العرض ولم يقل مستوي الاهتمام بالمسلسل حتي وصل الي الموسم السادس ، وتتميز المسلسلات التاريخية بجذبها للكثير من المشاهدين.

يبحث الكثير من متابعي مسلسل قيامة عثمان بطولة النجم بوراك اوزجيفيت عن الموعد الخاص بعرض الحلقة الجديدة رقم 173 من الموسم السادس ، وكانت مجمل احداث المسلسل في الحلقات السابقة تدور حول تفكير المؤسس عثمان من تخليص فاطمة وتحريرها من الاسر ، وقامت الحرب بين عثمان ولوكاس وانتهت المعركة بينهما بفرار لوكاس وصوفيا الي الغابة ، ومن المقرر ان تُعرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء القادم علي شاشه أي تي في التركية في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية ، كما يتم عرض الحلقة مترجمة علي قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءا.

تردد قناة ATV التركية علي القمر الصناعي النايل سات

  • تردد القناة هو: 10796.
  • معدل الاستقطاب هو: أفقي.
  • معدل الترميز للقناة هو: 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

يسعي الغازي عثمان في الحلقة الجديدة في البحث عن ابنة علاء الدين خصوصا بعدما تمكنت صوفيا في خطفة داخل القلعة ، وسوف يعلن البطل الغازي عن الحرب بشكل رسمي في الحلقة الجديدة فتابعونا.

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