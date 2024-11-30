عثمان يبحث عن علاء الدين .. Kurulus Osman اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 عبر قناة ATV التركية بجودة HD
عدن – كتب محمد سعد – تداولت عمليات البحث الأخيرة الكثير من التساؤلات حول التعرف علي موعد اعلان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 173 عبر قناة ATV ، وجاء ذلك بالتزامن مع عرض الحلقة 172 ، ويتم عرض الإعلانات التشويقية قبل موعد عرض الحلقة للتعرف علي ابرز الأحداث في الحلقة القادمة ، ويعتبر مسلسل قيامة عثمان من افضل المسلسلات التي يتم عرضها حالياً غلي شاشه أي تي في التركية ويسجل نسب مشاهدة بالملايين ، وتتميز المسلسلات التركية بعرضها لأحداث حقيقية وتتميز بحاله خاصة بعيد عن المسلسلات الدرامية الأخرى ، ومن عرض الحلقة الاولي للمسلسل في نوفمبر 2019 وشهد اهتمام كبير علي مدار سنوات العرض ولم يقل مستوي الاهتمام بالمسلسل حتي وصل الي الموسم السادس ، وتتميز المسلسلات التاريخية بجذبها للكثير من المشاهدين.
يبحث الكثير من متابعي مسلسل قيامة عثمان بطولة النجم بوراك اوزجيفيت عن الموعد الخاص بعرض الحلقة الجديدة رقم 173 من الموسم السادس ، وكانت مجمل احداث المسلسل في الحلقات السابقة تدور حول تفكير المؤسس عثمان من تخليص فاطمة وتحريرها من الاسر ، وقامت الحرب بين عثمان ولوكاس وانتهت المعركة بينهما بفرار لوكاس وصوفيا الي الغابة ، ومن المقرر ان تُعرض الحلقة الجديدة يوم الأربعاء القادم علي شاشه أي تي في التركية في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت السعودية ، كما يتم عرض الحلقة مترجمة علي قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة التاسعة مساءا.
تردد قناة ATV التركية علي القمر الصناعي النايل سات
- تردد القناة هو: 10796.
- معدل الاستقطاب هو: أفقي.
- معدل الترميز للقناة هو: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.
يسعي الغازي عثمان في الحلقة الجديدة في البحث عن ابنة علاء الدين خصوصا بعدما تمكنت صوفيا في خطفة داخل القلعة ، وسوف يعلن البطل الغازي عن الحرب بشكل رسمي في الحلقة الجديدة فتابعونا.