نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برومو تشويقي Kurulus Osman .. اعلان 1 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 والقنوات الناقلة لها بجودة عالية FHD في المقال التالي

كتب محمد سعد – هناك العديد من التساؤلات في الفترة الأخيرة علي معرفة اعلان 1 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173، ويعتبر من المسلسلات التي نالت اعجاب الملايين في العالم العربي، وحقق المسلسل التركي نجاح كبير مدار السبعة سنوات الماضية، حيث قام المسلسل بعرض خمسة مواسم ونجح بشكل باهر واستطاع الشهرة علي مدار الخمسة مواسم السابقة، ويستمر المسلسل في عرض الموسم السادس منه ويتسائل الكل علي موعد الحلقة 173 من قيامة عثمان، وسوف نتعرف علي التفاصيل كامل اعلان 1 مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 173 من خلال متابعة هذا المقال.

من المقرر عرض الحلقة القادمة من مسلسل المؤسس عثمان للحلقة 173 في يوم الاربعاء المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة السعودية وذلك علي قناة ATV التركية، وسيتم اعادة عرض الحلقة مترجمة بجودة عالية علي قناة الفجر الجزائرية وذلك في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والعاشرة مساء بتوقيت السعودية، وسوف نعرض لكم التردد الخاص بالقنوات في السطور القادمة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 173

تقوم قناة ATV التركية بنقل المسلسل في يوم الأربعاء وجاء التردد علي النايل سات بالشكل التالي:

جاء التردد: 10796.

بينما معدل الاستقطاب يكون: أفقي.

كما معدل الترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: 5/6.

والجودة تكون: HD.

كما جاء تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لقيامة عثمان الحلقة 173 علي النايل سات بالنحو التالي:

جاء التردد: 12645.

بينما معدل الاستقطاب يكون: أفقي.

كما معدل الترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

والجودة تكون: HD.

تنشر قناة atv التركية البوستر الخاص بالحلقة الجديدة من مسلسل قيامة عثمان وهي الحلقة 173 عبر الصفحة الشخصية الخاصة بها علي الفيس بوك ، وسوف تحمل الحلقة العديد من الاحداث الحماسية للغاية.