شكرا لاهتمامكم بخبر عن حلقه مميزة Yalı Çapkını .. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 85 القنوات الناقلة لها وموعد عرضها على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يعد مسلسل طائر الرفراف من أنجح وأشهر المسلسلات التركية، كما شاهدنا نجاج المسلسل منذ بداية حلقات الموسم الاول حتى الموسم الحالى، وذلك بسبب قصتة الرائعة، حيث جاءت احداث المسلسل في إطار درامي رومانسي عائلي، يجذب محبى الدراما من خلال مواقفه المؤثرة وأحداثه الشيقة، كما يعد من أبرز الأعمال التركية التي حازت على متابعة كبيرة في العالم العربي وليس داخل تركيا فقط.

اصبح البحث عن مسلسل الطائر الرفراف الحلقة 85 يشغل جميع محركات البحث، وذلك لاننا فى انتظار تطورات وأحداث جديدة، حيث يعود فريد إلى سيران للمرة الثالثة وسط أجواء من الفرحة والسعادة، وجاء هذا الرجوع بعد أن استطاعت سيران إنقاذ عائلة كورهان من التفكك، وبدء مرحلة جديدة من النجاح بمساندة زوجها، ويعلن فريد عن دخول عابدين شريكا جديدا للعائلة، مما يفتح صفحة جديدة من التعاون، وتتوالى الأحداث مع استعدادات الاحتفال بزواج فريد وسيران، فمن المتوقع الحلقة 85 تكون مليئة بالعواطف والمفاجآت.

موعد عرض مسلسل طائر الرفراف الحلقة 85

يعرض المسلسل حلقة يوم الجمعة من كل اسبوع، فيكون عرض الحلقة 85 من طائر الرفراف يوم الجمعة 29 نوفمبر 2024، في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت تركيا على قناة ستار تي في. ويعرض مترجم إلى العربية على منصة قصة عشق عند منتصف الليل، وتذاع مدبلجة ايضا على قناة MBC4 يوم السبت الساعة 5 مساء بتوقيت السعودية.

تردد قناة mbc 4 الناقلة لمسلسل طائر الرفراف

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد آخر لقناة MBC4: