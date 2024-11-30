الرئيسية أخبار
أخبار

كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 وفي السوق السوداء

كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 وفي السوق السوداء
كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 وفي السوق السوداء
شارك
بواسطةمحمد سعد آخر تحديث

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر الريال السعودي من أهم العملات في جميع البلاد ويبحث عنه جميع الأفراد الذين يرغبون في السفر إلي المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك الحج والعمل، وتعتبر عملة الريال هي العملة الوحيدة في السعودية، وفقا لأخر تحديثات البنوك فسعر الريال مقابل الجنيه المصري فحالة من الاستقرار نقدم لكم كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم.

كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

  • سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري سجل سعر البيع بقيمة 13.22 جنيه، 13.18 جنيه للشراء.
  • سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سجل سعر البيع بقيمة 13.22 جنيه، 13.16 جنيه للشراء.
  • سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سجل سعر البيع بقيمة 13.22 جنيه، 13.16 جنيه للشراء.
  • سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سجل سعر البيع بقيمة 13.22 جنيه، 13.18 جنيه للشراء.
  •  سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر البيع بقيمة  13.26 جنيه، 13.23 جنيه للشراء.
  • سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي سجل سعر البيع بقيمة 13.21 جنيه، 13.18 جنيه للشراء.
  • سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة سجل سعر البيع بقيمة 13.21 جنيه، 13.18 جنيه للشراء.
  • 1 ريال سعودي = 13.08 جنيه مصري.
  • 5 ريال سعودي = 65.4 جنيه مصري.
  • 10 ريال سعودي = 130.8 جنيه مصري.
  • 50 ريال سعودي = 654.0 جنيه مصري.
  • 100 ريال سعودي = 1,308.0 جنيه مصري.
  • 1,000 ريال سعودي = 13,080.0 جنيه مصري.
  • 10,000 ريال سعودي = 130,800.0 جنيه مصري.
شارك
السابق
موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 والاستعلام عنها خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية nosi.gov
التالي
فرصة ذهبية للشراء .. سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم فى مصر فى مختلف محلات الصاغة بمنتصف التعاملات