كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 وفي السوق السوداء

عدن – كتب محمد سعد – يعتبر الريال السعودي من أهم العملات في جميع البلاد ويبحث عنه جميع الأفراد الذين يرغبون في السفر إلي المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك الحج والعمل، وتعتبر عملة الريال هي العملة الوحيدة في السعودية، وفقا لأخر تحديثات البنوك فسعر الريال مقابل الجنيه المصري فحالة من الاستقرار نقدم لكم كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم.

كم سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري سجل سعر البيع بقيمة 13.22 جنيه، 13.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري سجل سعر البيع بقيمة 13.22 جنيه، 13.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر سجل سعر البيع بقيمة 13.22 جنيه، 13.16 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية سجل سعر البيع بقيمة 13.22 جنيه، 13.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل سعر البيع بقيمة 13.26 جنيه، 13.23 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي سجل سعر البيع بقيمة 13.21 جنيه، 13.18 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك البركة سجل سعر البيع بقيمة 13.21 جنيه، 13.18 جنيه للشراء.