الامانة العامة توضح هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024 لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة
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كتب محمد سعد – الامانة العامة توضح هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024 ، تصدر هذا الخبر محركات البحث الأخيرة حيث انتشرت الكثير من الاخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إجازة رسمية في عموم المحافظات العراقية غداً الأحد 1 ديسمبر 2024 وذلك لجميع العاملين في القطاعات الحكومية وكذلك القطاعات الخاصة ولطلاب المدارس ، وسنوضح لكم حقيقة الخبر خلال السطور التالية.
تداولت عمليات البحث الأخيرة الكثير من الأسئلة حول حقيقة الأخبار المتداولة عن وجود عطلة رسمية غدا الاحد في العراق ، وتم نفي جميع الشائعات من قبل الأمانة العامة ويوم الغد هو يوم عمل طبيعي ويستمر فيه الموظفين بالدولة بجميع القطاعات من تأدية أعمالهم ، والعطلة القادمة في العراق هو يوم الاحتفال بعيد النصر العراقي الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر.
تتنوع الاجازات في العراق ما بين الاجازات الدينية والاجازات الرسمية للبلاد واجازات الأعياد ، وهنا اجازات تقررها الدولة في حالات اخري كالتغيرات المناخية المفاجئة، ومن المقرر ان الاجازات تعلن رسمياً من قبل الأمانة العامة ، وسنوفر لكم جميع مواعيد الاجازات الرسمية.
جدول الاجازات الرسمية في العراق 2024\2025
- الاحتفال بعيد النصر العراقي يوم 10 ديسمبر 2024.
- الاحتفال برأس السنه الميلادية يوم 1 يناير 2025.
- الاحتفال بيوم الجيش العراقي يوم 6 يناير 2024.
- عيد النوروز يتم الاحتفال به يوم 21 مارس 2025.
- الاحتفال بعيد تحرير بغداد يوم 9 ابريل 2025.
- الاحتفال بعيد الفطر المبارك يبدأ يوم 1 ابريل 2024.
- الاحتفال بعيد العمال يوم 5 مايو 2025.
- الاحتفال بعيد الأضحى يبدأ يوم 10 ذو الحجة ويستمر أربعة أيام.
- الاحتفال بيوم الجمهورية يوافق يوم 14 يونيو 2025.
- الاحتفال بعيد الغدير يوم 25 يونيو 2025.