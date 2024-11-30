الامانة العامة توضح هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024 لجميع العاملين في القطاعات الحكومية والخاصة

كتب محمد سعد – الامانة العامة توضح هل غدا عطلة رسمية في العراق 2024 ، تصدر هذا الخبر محركات البحث الأخيرة حيث انتشرت الكثير من الاخبار علي مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود إجازة رسمية في عموم المحافظات العراقية غداً الأحد 1 ديسمبر 2024 وذلك لجميع العاملين في القطاعات الحكومية وكذلك القطاعات الخاصة ولطلاب المدارس ، وسنوضح لكم حقيقة الخبر خلال السطور التالية.

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تداولت عمليات البحث الأخيرة الكثير من الأسئلة حول حقيقة الأخبار المتداولة عن وجود عطلة رسمية غدا الاحد في العراق ، وتم نفي جميع الشائعات من قبل الأمانة العامة ويوم الغد هو يوم عمل طبيعي ويستمر فيه الموظفين بالدولة بجميع القطاعات من تأدية أعمالهم ، والعطلة القادمة في العراق هو يوم الاحتفال بعيد النصر العراقي الذي يوافق العاشر من شهر ديسمبر.

تتنوع الاجازات في العراق ما بين الاجازات الدينية والاجازات الرسمية للبلاد واجازات الأعياد ، وهنا اجازات تقررها الدولة في حالات اخري كالتغيرات المناخية المفاجئة، ومن المقرر ان الاجازات تعلن رسمياً من قبل الأمانة العامة ، وسنوفر لكم جميع مواعيد الاجازات الرسمية.

جدول الاجازات الرسمية في العراق 2024\2025