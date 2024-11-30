شكرا لاهتمامكم بخبر عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 والاستعلام عنها خلال موقع هيئة التأمينات الاجتماعية nosi.gov على موقع سعودي 24. عدن – محمد سعد – يدور اهتمام العديد من المواطنين حول معرفة اخر اخبار التي تم إعلانها عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات 2024 ، والجدير بالذكر ان العلاوات الخمسة من اكثر الأمور التي تثير جدلاً كبيرة الفترة الماضية ، وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالة وغلاء أسعار السلع والمنتجات يبحث المستفيدين من المعاشات وعلي وجه التحديد المستفيدين من العلاوات الخمي عن موعد صرف الدفعة الرابعة ، وصدر الحكم الخاص بالدعوة التي تمت اقامتها من قبل رئيس الاتحاد العام ضد الحكومة منذ عامين ولم يتم توفير المال الازم للحكم حتي الان ، وسنوفر لكم التفاصيل الواردة في هذا الصدد خلال هذا المقال.

يتساءل الكثير من المواطنين المستفيدين من العلاوات الخمس عن موعد صرف الدفعة الرابعة ، ومن الجدير بالذكر ان ان الدفعة الاولي تم صرفها في شهر سبتمبر العام الماضي ، والدفعة الثانية تم صرفها في شهر ديسمبر 2023 ، وكانت الدفعة الثالثة في شهر مارس 2024 ، ومن المقرر ان يتم صرف الدفعة الرابعة خلال شهر ديسمبر القادم ، والدفعة الخامسة والأخيرة تُصرف العام القام وبالتحديد خلال شهر مارس 2025.

خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمس 2024

يمكن الاستعلام عن التفاصيل الخاصة بمواعيد صرف العلاوات الخمس من خلال اتباع الخطوات التالية: