نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هنا .. رابط نتائج القبول الموازي في العراق 2024 وشروط القبول وطريقة الاستعلام في المقال التالي

كتب محمد سعد – يعد القبول الموازي فرصة مهمة جدًا للطلبة الذين لم يستطيعوا القيام بالانضمام من خلال نظام القبول المركزي حيث أن النظام القبول الموازي يمنحهم فرصة للالتحاق بالجامعات العراقية بالعديد من التخصصات المتوفرة وجاء ذلك لحرص وزارة التربية والتعليم العراقية على تقديم الكثير من الخدمات التعليمية المميزة الحديثة والمتطورة كما أتاحت الفرصة للطلبة الراغبين بالتسجيل عبر الإنترنت وذلك لتوفير الوقت والجهد وتقليل الازدحام والتكدس.

لكي يتمكن الطلاب من الحصول على نتائج القبول الموازي يجب عليهم الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم والبحث العلمي بالعراق حيث قامت الوزارة بإطلاق رابط إلكتروني رسمي يسهل على الطلاب الحصول على النتيجة كما يسمح لهم بتحميل النتائج ومعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتخصصات المتاحة في الجامعات كما يوفر الوقت والجهد الذي يهدر عند الرغبة في الذهاب إلى المراكز التعليمية والحصول على النتيجة، ستقوم الوزارة كذلك بمتابعة عمليات القبول والتسجيل بشكل دقيق وذلك لضمان سير خطوات التسجيل بكل سهولة وسلاسة لكافة الطلاب.

خطوات استخراج نتائج القبول الموازي في العراق 2022

يستطيع الطلاب الإطلاع على نتائج القبول الموازي وذلك بالقيام بعدة خطوات سهلة وبسيطة، وتتمثل تلك الخطوات فيما يلي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لدوائر الدراسات والتخطيط.

تحديد تبويب نتائج القبول المركزي 2024.

كتابة الرقم الامتحاني وذلك في المكان المحدد لذلك.

النقر على كلمة بحث وذلك لعرض النتائج بشيء من التفصيل.

تتمكن من تحميل النتائج بصيغة ملف pdf والاحتفاظ بها والرجوع إليها عند الحاجة.

شروط قبول الطلاب في نظام قبول الموازي للجامعات العراقية عام 2024

لكي يستطيع الطلاب التقديم في نظام القبول الموازي ومعرفة كل ما هو متعلق بالنظام ينبغي أن تتوافر بهم عدة شروط ومنها الآتي: