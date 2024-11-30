شكرا لاهتمامكم بخبر عن رابط فعال .. الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ في العراق 2024 عبر موقع molsa.gov.iq أهم الشروط والحالات المستفيدة على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أسماء المعين المتفرغ في العراق، تعتبر منحه المعين المتفرغ واحدة من المنح التي تقدمها الحكومة العراقية لدعم المواطنين في العراق وتقديم الدعم المادي لهم الذي يساعدهم في التحسين من مستوى معيشتهم ووضعهم المادي قد اعلنت الحكومة في الأيام السابقة عن أسماء المعين المتفرغ في العراق لذلك يمكن للمقبلين الاستعلام عن أسمائهم ومعرفة نزول اسمائهم من عدمه في السطور القادمة فتابعونا.

أسماء المعين المتفرغ في العراق

يستطيع جميع الأشخاص المتقدمين علي منحة المعين المتفرغ القيام بالاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ في العراق وذلك الكترونيا من خلال اتباع الخطوات السابقة:

أولا يتم التوجه الي موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية إلكترونيا ويمكن الدخول اليه من خلال هذا الرابط اضغط هنا.

ثم يتم الدخول إلى بوابة أور الألكترونيّة.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم النقر بعد ذلك على أيقونة تسجيل الدخول.

النقر بعدها على قسم الخدمات الإلكترونية.

ومنها يتم النقر على أيقونة المعين المتفرغ.

ثم يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن أسماء المعين المتفرغ.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

ثم يتم النقر على ايقونة الاستعلام.

يتم الانتقال بعد ذلك الى نافذة تحتوي على كشوفات اسماء المقبولين في المعين المتفرغ.

يمكنك بعد ذلك البحث في الكشوفات عن الاسم المطلوب ومن ثم يمكن الضغط على أيقونة تحميل بصيغة PDF.

شروط الاستفادة من راتب المعين المتفرغ

حتى تتحقق الاستفادة من راتب المعين المتفرغ ويحصل عليه المتقدم فان هناك شروط يستلزم توفرها وهي تأتي على النحو التالي:



أن يكون المتقدم من المواطنين الذين لديهم الجنسية العراقية.

كما يشترط أيضا الأقامة الدائمة على الاراضي العراقية.

كما لابد أن يكون المتقدم متفرغ بشكل كامل لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

على أن يكون المتقدم أيضا يتمتع بالصحة الكاملة التي تساعده من أداء مهام عمله ورعاية الشخص.

أن يكون المتقدم من أقارب ذوي الاحتياجات الخاصة من الدرجة الأولى.

على أن يكون المتقدم على الراتب لا يعمل في أحد الوظائف كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

تقديم جميع المستندات التي تثبت أن الشخص بحاجة إلى دعم ورعاية.

الحالات المستفيدة من راتب المعين المتفرغ

قامت وزارة العمل والشؤون العراقية بتوضيح الفئات والحالات المستفيدة من راتب المعين المتفرغ على أن يكون من ذوي الاحتياجات الخاصة وتأتي تلك الحالات على النحو التالي: