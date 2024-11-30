بتتبيلة مميزة اعملي صينية فراخ بالبطاطس بكل سهولة وبأشهى مذاق

عدن – كتب محمد سعد – صينية فراخ بالبطاطس من ألذ وأشهى الأكلات الرئيسية، وهي يعشقها الصغار والكبار، ويمكنكم تقديمها مع الأرز بالخضار، أو السلطات، فهي تعد وجبة غذائية متكاملة، بالإضافة إلى أنها غنية بالقيمة الغذائية، كما يمكنكم تجربة رول البطاطس بالدجاج وسوف تنال إعجابكم، طريقة عمل صينية فراخ بالبطاطس بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات صينية فراخ بالبطاطس

سوف نتعرف فيما يلي على مكونات صينية فراخ بالبطاطس، وهي كالآتي:

ملعقة كبيرة من السمنة.

حبة بصلة مفرومة ناعم.

ملعقتين كبار من معجون الطماطم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر.

2 كوب من الماء المغلي.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

4 حبات بطاطس مقطعة شرائح.

فلفل أخضر (اختياري).

مقادير التتبيلة

قطع دجاج مغسولة جيدًا.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الثوم المهروس.

حبة طماطم مبشورة.

ملعقتين كبار من عصير الليمون.

ملعقتين كبار من الزيت.

طريقة التحضير

سوف نتعرف فيما يلي على طريقة تحضير صينية فراخ بالبطاطس، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكزبرة والكمون والهيل والقرفة والثوم المهروس والطماطم المبشور وعصير الليمون والزيت، ثم نخلطهم جيدًا.

ثم نضيف إليها قطع الدجاج ونخلطهم جيدًا بالتتبيلة.

ثم نضع الدجاج المتبيل في الثلاجة ونتركه لمدة ساعتين أو ليلة كاملة.

بعد ذلك نخرج الدجاج من الثلاجة.

ثم نضع مقلاة على النار ونتركها تسخن.

ثم نضع فيها الدجاج ونتركه يكتسب لونًا ذهبيًا من الجهتين.

بعد ذلك نرفع الدجاج من المقلاة.

ثم نضيف إلى المقلاة السمنة والبصل المفروم ناعم ونقلب حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ثم نضيف معجون الطماطم

والملح والفلفل الأسود والكركم والزعتر والماء المغلي ونقلب جيدًا، ثم نترك الصلصة تغلي.

ثم نرفع الصلصة من على النار.

ثم نحضر صينية فرن، ثم نرص فيها شرائح البطاطس، ثم نضع فوقها الفلفل الأخضر، ثم قطع الدجاج المشوحة، ثم نوزع فوقها التتبيلة المتبقية، ثم نوزع الصلصة.

بعد ذلك نغطي الصينية بورقة فويل.

بعد ذلك نغطي الصينية بورقة فويل. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقًا على درجة حرارة 190 درجة مئوية ونتركها لمدة 80 دقيقة.

بعد ذلك نزيل ورقة الفويل من الصينية ونضع الصينية تحت الشواية لكي يتحمر الدجاج.

ثم نخرج الصينية من الفرن.

ثم نقدم صينية فراخ بالبطاطس مع أرز بالخضار، وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل أرز بالخضار

المكونات

نصف ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الزعتر اليابس.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكاري.

ملعقة صغيرة من الهيل.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

حبة جزر مفرومة ناعم.

فلفل رومي ألوان مفروم ناعم.

ربع كوب زبيب.

2 كوب من الماء المغلي.

2 كوب ونصف من الأرز البسمتي المنقوع.

طريقة التحضير