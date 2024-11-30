نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جربي كيكة شوكولاته اسفنجيه .. غرقانه شوكولاته في منتهى السهولة مش هتصدقي النتيجة طعم أخر لذاااذه في المقال التالي

كتب محمد سعد – كيكة الشوكولاتة الإسفنجية بنصف كوب زيت وبأقل المكونات هتقدري تعملي ألذ كيكة شوكولاته في الخلاط بدون ادوات وتحضر في وقت سريعة وسوف نستخدم مكون واحد يجعل الكيك رطب وهش وعالي وناجح كل المزايا التي تتمنيها لكيك شوكولاته ستجديها في تلك الوصفة، هي من ألذ وأشهر أنواع الكيك، وتتميز بقوامها الخفيف والناعم وطعمها المشبع بالشوكولاته تعتبر هذه الكيكة من افضل الحلويات التي تقديم في المناسبات أو كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة، حضيرها بطريقة مثالية نقدم لك وصفة سهلة وبسيطة.

طريقة كيك شوكولاته رطبة اسفنجية

يمكنك صنع كيك شوكولاته اسفنجية من دون تعقيد في الخطوات ونستخدم في تلك الوصفة الحليب مع الماء الساخن الذي يجعل الكيك هش وبدون فراغات في منتصف ويمكنك بعد أن يبرد تزيينها بكريمة الشوكولاتة أو صوص الشوكولاته.

لعمل كيكة شوكولاته تستخدم مكونات بسيطة عدد 2 كوب من دقيق متعدد الاستعمالات. نصف كوب من الكاكاو البودرة غير المحلى. ملعقة صغيرة بيكنج باودر. نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا. رشة ملح ربع ملعقة صغيرة. عدد 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. كوب من السكر ناعم. نصف كوب زيت نباتي. نصف كوب حليب سائل. ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة. نصف كوب ماء ساخن.

طريقة تحضير كيكة شوكولاته الخلاط اسفنجية