جربي كيكة شوكولاته اسفنجيه .. غرقانه شوكولاته في منتهى السهولة مش هتصدقي النتيجة طعم أخر لذاااذه
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كتب محمد سعد – كيكة الشوكولاتة الإسفنجية بنصف كوب زيت وبأقل المكونات هتقدري تعملي ألذ كيكة شوكولاته في الخلاط بدون ادوات وتحضر في وقت سريعة وسوف نستخدم مكون واحد يجعل الكيك رطب وهش وعالي وناجح كل المزايا التي تتمنيها لكيك شوكولاته ستجديها في تلك الوصفة، هي من ألذ وأشهر أنواع الكيك، وتتميز بقوامها الخفيف والناعم وطعمها المشبع بالشوكولاته تعتبر هذه الكيكة من افضل الحلويات التي تقديم في المناسبات أو كوجبة خفيفة مع الشاي أو القهوة، حضيرها بطريقة مثالية نقدم لك وصفة سهلة وبسيطة.
طريقة كيك شوكولاته رطبة اسفنجية
يمكنك صنع كيك شوكولاته اسفنجية من دون تعقيد في الخطوات ونستخدم في تلك الوصفة الحليب مع الماء الساخن الذي يجعل الكيك هش وبدون فراغات في منتصف ويمكنك بعد أن يبرد تزيينها بكريمة الشوكولاتة أو صوص الشوكولاته.
- لعمل كيكة شوكولاته تستخدم مكونات بسيطة عدد 2 كوب من دقيق متعدد الاستعمالات.
- نصف كوب من الكاكاو البودرة غير المحلى.
- ملعقة صغيرة بيكنج باودر.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا.
- رشة ملح ربع ملعقة صغيرة.
- عدد 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ.
- كوب من السكر ناعم.
- نصف كوب زيت نباتي.
- نصف كوب حليب سائل.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- نصف كوب ماء ساخن.
طريقة تحضير كيكة شوكولاته الخلاط اسفنجية
- قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم جهزي قالب الكيك بعد دهنه بالقليل من الزيت ورشه بالدقيق أو وضع ورق زبدة.
- في وعاء عميق ننخل الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج بودر، البيكنج صودا، والملح، اخلطي المكونات الجافة جيدًا.
- في وعاء آخر تخفق بيض مع السكر البودرة ونخفق بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي وبقوام هش، ثم نقوم بأضافة الزيت مع حليب بالتدريج مع الاستمرار في الخفق، ثم أضيفي الفانيليا مع خلط.
- ثم نقلب كل من المكونات الجافة إلى الخليط السائل مع التقليب بخفة باستخدام مضرب اليدوي، بعد ذلك نقلب ويضاف الماء دافئ بالتدريج ونستمر بالتقليب حتى يكون خليط ناعم كريمي متجانس.
- ثم يصب خليط كيك شوكولاته في صينية الفرن وتدخل الصينية الفرن الساخن مسبقاً بالرف الأوسط، ونترك الكيك لمدة ما بين 30 إلى 35 حتى تنضج كيكة.
- بعد اختبارها بغرز سكينة في الوسط، ذا خرج نظيف فتكون معنا كيك شوكولاته ناجحة، اتركي الكيكة لتبرد تمامًا قبل إخراجها من القالب.
- ثم قومي بتزيينها بصوص شوكولاته، عن طريق خفق نصف كوب من الزيت مع نصف كوب السكر مع 2 ملعقة من كاكاو الخام ونخلط جيداً في الخلاط حتى يذوب السكر ثم يصب على وجه الكيك ويقدم بالهنا والشفا وهي باردة.