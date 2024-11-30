شكرا لاهتمامكم بخبر عن وفري فلوسك واعمليه في البيت .. طريقة عمل الشامبو من الصابون في المنزل بمكونات بسيطة وطبيعية.. ابهري الكل بشطارتك على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – الشامبو من الأشياء الضرورية في كل بيت، ويعتبر مستلزما أساسيا من مستلزمات العناية بالشعر والنظافة الشخصية، ولا يخلو حمام اي منزل من وجوده، لكن أصبح سعره غاليا للغاية، بل أصبح يحتاج ميزانية لوحده، لكن الآن يمكنك سيدتي عمل الشامبو في بيتك بنفسك من الصابون الموجود لديكي، دون الحاجة الى شرائه، وذلك باستخدام مكونات طبيعية، لا يوجد بها مواد كيميائية ضارة، قد تضر بشعرك، وفي هذا المقال سوف نتعرف سويا على طريقة عمل الشامبو المنزلي بالتفصيل.

مكونات عمل الشامبو من الصابون في البيت لكي تتمكني من تحضير الشامبو الطبيعي في البيت عليك استخدام المكونات التالية: كوب واحد من الماء المغلي.

كوب واحد من الصابون المبشور، ويمكنك ان تستخدمي صابون الزيتون أو اللوز.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة واحدة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

10 قطرات من زيت اللافندر أو أي زيت عطري تفضلينه (اختياري).

خطوات عمل الشامبو في البيت

في البداية قومي بوضع الصابون المبشور في وعاء ثم أضيفي إليه الماء المغلي.

قومي بعد ذلك بتقليب جميع المكونات حتى يذوب الصابون تمامًا، ثم قومي بإضافة الزيت الحار وزيت اللوز الحلو ثم قلبيهم جيدًا.

إذا كنتي ترغبين في إضافة الزيت الأساسي إلى لافندر، فيمكنك وضع نحو 10 قطرات منه وقلبي جيدًا.

قومي بترك الشامبو حتى يبرد ثم قومي بتعبئته في زجاجة بلاستيكية فارغة.

كيفية استخدام الشامبو المنزلي

الشامبو المنزلي الذي قمتي بإعداده لا يختلف طريقة استخدامه عن أي نوع آخر من أنواع الشامبو الجاهزة، حيث يتم وضعه على الشعر المبلل ثم التدليك على فروة الرأس بلطف، ثم الشطف بالماء.

يجب الحذر عند استخدام هذا الشامبو المنزلي حيث أنه لا يحتوي على أي مواد كيميائية مثل تلك الموجودة في الشامبو الجاهز، ويعني ذلك أنه لا يمكنه إزالة الزيوت الزائدة من الشعر بشكل تام، لذلك يمكنك أن تستخدميه بشكل منتظم للحصول على شعر نظيف وصحي، ولكن يفضل استخدام أي نوع من أنواع شامبوهات التنظيف العميق بين الحين والآخر للحصول على نتائج أفضل وستلاحظين النتيجة المذهلة من ثاني يوم استعمال.

بهذه الطريقة يمكنك إعداد الشامبو المنزلي الطبيعي بسهولة وبتكلفة تقل كثيرا عن الشامبوهات الجاهزة ذات العلامات التجارية الشهيرة، مع الحصول على فوائد عديدة لصحة شعرك وفروة رأسك.