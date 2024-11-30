استقرار أم تقلبات؟ .. سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري السبت 30 نوفمبر 2024 في البنوك

عدن – كتب محمد سعد – ترقب الأسواق المصرية اليوم السبت 30 نوفمبر تطورات جديدة في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، يؤثر هذا بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولذلك سوف نستعرض معكم في هذا المقال أحدث الأسعار في البنوك المصرية.

شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات الأمس وذلك بعد التراجع الذي سجله في الأيام السابقة وذلك ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنوك المصرية وجاء سعرة اليوم كالتالي:

البنك الأهلي المصري: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري49.54 جنيه للشراء أما سعر البيع 49.64 جنيه

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري49.54 جنيه للشراء أما سعر البيع 49.64 جنيه بنك مصر: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت جنيه49.53 للشراء، و49.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت جنيه49.53 للشراء، و49.63 جنيه للبيع. بنك القاهرة: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.63 جنيه للشراء، أما جاء سعر البيع و49.73 جنيه.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.63 جنيه للشراء، أما جاء سعر البيع و49.73 جنيه. البنك التجاري الدولي: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع. بنك البركة: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.54 جنيه للشراء، و49.64 جنيه للبيع. بنك قناة السويس: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.64 جنيه للشراء، و49.74 جنيه للبيع. بنك كريدي أجريكول: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع. بنك الإسكندرية: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.55 جنيه للشراء، و49.65 جنيه للبيع. بنك التعمير والإسكان: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت 49.61 جنيه للشراء، و49.71 جنيه للبيع. مصرف أبوظبي الإسلامي: سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري اليوم السبت: 49.69 جنيه للشراء، و49.78 جنيه للبيع.

أسعار العملات الرئيسية اليوم 30 نوفمبر

بعد أن قدمنا لكم سعر الدولار اليوم السبت 30 نوفمبر في جميع البنوك المصرية سوف نطرح لكم سعر العملات الرئيسية والتي جاءت كالتالي:

أولا: الدولار الأمريكي:

سعر الشراء الدولار: 49.54 جنيه.

سعر البيع الدولار: 49.64 جنيه.

ثانيا: الريال السعودي

سعر الشراء الريال السعودي: 13.18 جنيه.

سعر البيع الريال السعودي: : 13.25 جنيه.

ثالثا: الدينار الكويتي

سعر الشراء الدينار الكويتي 160.60: جنيه

سعر البيع الدينار الكويتي 161.74: جنيه

رابعا: الجنيه الإسترليني