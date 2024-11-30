نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الذهب يقفز أم يتراجع؟ سعر الذهب السعوديه اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهد سعر الذهب السعوديه اليوم السيت الموافق 30 نوفمبر 2024، مع بداية تعاملات الصباح استقرار ملحوظ، حيث وصل سعر عيار 21 للجرام 275.34، والجدير بالذكر ان سعر المعدن النفيس قد شهد تصاعد خلال الأيام الماضية، ليسجل ارتفاع من ريال إلى 3 ريالات للجرام الواحد، كما أن يشهد المعدن الأصفر ارتفاع على مستوى العالم، مع تداول أخبار بعدم خفض الفائدة للفيدرالي الأمريكي ديسمبر المقبل.

سعر الذهب السعوديه اليوم

سجل سعر الذهب السعوديه اليوم خلال الفترة الماضية زيادة طفيفة، على عكس استقرارا اليوم، وذلك بالتزامن مع تراجع طفيف جدا للدولار بالمملكة، وعلى الرغم من ذلك قد سجل الذهب انخفاضًا أسبوعيًا بعد ارتفاع المبيعات الأسبوع الماضي، حيث انخفضت أسعار الذهب بنحو 3% في نوفمبر/تشرين الثاني ووصلت إلى أدنى مستوى لها في شهرين في 14 نوفمبر 2024

سعر الذهب اليوم في السعودية

وصل سعر جرام الذهب اليوم السبت 20 نوفمبر 2024 في بداية التعاملات اليومية لجميع الأعيرة نحو الآتي:

عيار الذهب سعر الذهب بالريال السعودي السعر بالدولار عيار 24 .320 85 عيار 22 293 78 عيار 21 280 74.59 عيار 18 240.18 63.93 عيار 14 187.60 50.49 أونصة الذهب 9,960.05 2,650.97

سعر سبائك الذهب في السعودية اليوم

وصلت سعر سبيكة الذهب بمختلف أوزانها اليوم في المملكة في بداية التعاملات اليومية نحو الآتي:

وزن السبيكة سعر السبيكة اليوم في السعودية / ريال سعودي جرام 441.96 2,5 جرام 1,004.82 5 جرام 1,873.52 10 جرام 3,586.91 20 جرام 6,981.67 50 جرام 17,133.91 100 جرام 33,787.43 250 جرام 84,308.45 سبيكة وزن نصف كيلو جرام 168,296.63 سبيكة وزن كيلو جرام 333,070.40 جنيه وزن 8 جرام عيار 22 2,607.38 جنيه وزن 8 جرام عيار 21 2,470.51

العوامل المؤثرة على أسعار الذهب اليوم

يوجد العديد من العوامل التي تئثر على سعر الذهب، نعرضها فيما يلي: