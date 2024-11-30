نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم السعودي تحسم تعليق الدراسة غداً بأربع مناطق بالمملكة بسبب الأمطار وحرصاً على سلامة الطلاب وموعد الإجازة القادمة في المقال التالي

كتب محمد سعد – كشفت وزارة التعليم السعودي عن حقيقة الأخبار المتداولة عن تعليق الدراسة الحضورية غدا بأربع مناطق بعد أن أطلق المركز الوطني للأرصاد تحذير من حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، وتسهي وزارة التعليم في المقام الأول إلى الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية أمنه لهم، وقد كشفت الوزارة أيضاً عن موعد الإجازة القادمة لكافة طلاب المدارس والتي ستكون خلال الفصل الدراسي الثاني، وفيما يلي المزيد من التفاصيل.

تعليق الدراسة غداً بأربع مناطق بالمملكة

هناك أنباء متداولة عن أنه من المتوقع أن يتم تعليق الدراسة غداً وتحويلها عبر منصة مدرستي بأربع مناطق وهي المنطقة الوسطي والشرقية والغربية والجنوبية، وذلك بعد رفع الإنذار الأحمر وصدور تحذيرات عاجلة من المركز الوطني للأرصاد بشأن الحالة الجوية الغير مستقرة، ولكن وزارة التعليم السعودي لم تصدر رسمياً حتي الآن أي قرار بالتعليق، وفي حال صدر القرار سنوافيكم بالتفاصيل والأماكن المشمولة.

موعد الإجازة القادمة لطلاب المدارس

أعلنت وزارة التعليم السعودي عن موعد الإجازة القادمة لطلاب المدارس والتي ستكون بعد 10 أيام فقط من الآن، وهي إجازة نهاية الأسبوع المطولة وتكون بعد نهاية دوام الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر 2024، وتستمر لمدة 4 أيام لتكون عودة الطلاب لمقاعد الدراسة صباح يوم الأحد الموافق 15 ديسمبر 2024 بمشيئة الله، أما عن الإجازة التي تليها تكون إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني ويتبقى عن موعدها 33 يوم.

ملخص الفصل الدراسي الثاني

كشفت وزارة التعليم السعودي عن ملخص الفصل الدراسي الثاني وفقاً للتقويم الدراسي المعتمد ليكون كما يلي:

دراسة 11 يوم.

ثم يتضمن الأسبوع الرابع إجازة مطولة أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت.

بعدها يدرس الطلاب لمدة 21 يوم.

تأتي بعد ذلك إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني وتكون مدتها 10 أيام.

بعدها يعود الطلاب للدراسة لمدة 30 يوم.

ثم أسبوع اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

حالات تعليق الدراسة بالمملكة

حددت وزارة التعليم السعودي الحالات التي يتم فيها تعليق الدوام الدراسي وتحويله عبر منصة مدرستي وهي: