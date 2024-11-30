الضمان الاجتماعي .. تعرف على أسباب عدم الأهلية ومعايير إثبات الجدية في البحث عن عمل

عدن – كتب محمد سعد – الضمان الاجتماعي أسباب عدم الأهلية من أكثر الأسئلة التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث الشهير جوجل، كما أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومنصة الضمان الاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي تسعى إلى توضيح كافة الأسئلة التي تدور في أذهان المستفيدين، نسعى معكم عبر موقع الكويت الإخباري ومن خلال هذا المقال للرد على بعض استفساراتكم، ومن هذه الأسئلة ما هي أسباب عدم أهلية الضمان وما معايير إثبات الجدية في البحث عن عمل.

الضمان الاجتماعي أسباب عدم الأهلية

يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور أحد أهم برامج الدعم والحماية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية، والذي تسعى المملكة من خلاله إلى توفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجاً وفق شروط وضوابط تم وضعها بعناية حتى يصل الدعم لمستحقيه ويتم الاستفادة منه بأقصى درجة ممكنة، وتحرص وزارة الموارد البشرية باستمرار على تنقية وتصفية المستفيدين لمعرفة المستحقين الحقيقيين واستبعاد من لم ينطبق عليهم شروط استحقاق الضمان الاجتماعي.

وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى عدم أهلية المتقدم لمعاش الضمان إذا تخلف أحد معايير الأهلية التي أقرها نظام الضمان الاجتماعي الجديد ومنها ما يلي:-

أن يكون دخل الأسرة أعلى من الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان. تقديم بيانات غير صحيحة في منصة الدعم والحماية الاجتماعية. عدم إضافة جميع التابعين. عدم التعاون مع الباحث الاجتماعي وتسهيل مهمته. كما أن عدم الإفصاح عن الأصول التي يملكها المستفيد يؤدي إلى عدم الأهلية. عند فقد أي معيار من معايير الأهلية.

ما هي معايير إثبات الجدية في البحث عن عمل؟

من معايير إثبات الجدية في البحث عن عمل سعي المستفيد للتسجيل والتقديم على منصات التوظيف المعتمدة وقبول فرص العمل الملائمة له، حيث يجب على الراغب في الحصول على معاش الضمان التقديم في منصة تمكين والتي تعمل على تطوير وتنمية مهارات المتقدمين، حتى يتمكنوا من الحصول على فرصة عمل مناسبة ويكونوا مؤهلين للمنافسة في سوق العمل.

حقوق الباحث عن عمل في التمكين