نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول راتب الضمان الاجتماعي المطور ديسمبر 2024 وخطوات استعلام نتائج الأهلية في المقال التالي

كتب محمد سعد – الضمان الاجتماعي المطور هو أحد برامج الدعم الموجهة من الحكومة بالمملكة العربية السعودية لمحدودي ومتوسطي الدخل لمساعدتهم في توفير متطلبات أفراد أسرتهم ومحاولة توفير الحماية الاجتماعية اللازمة لكل فرد في الأسرة وضمان حصول كل فرد علي حقه في الرعاية الصحية وحقه في التعليم حيث يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور من أهم برامج الدعم التي خصصتها المملكة لتوفير حياة كريمة للمواطنين ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم موعد صرف الدعم القادم وخطوات الاستعلام.

ينتظر المستفيدين موعد نزول راتب الدعم لشهر ديسمبر 2024 ومن المعروف أن راتب الضمان الاجتماعي المطور ينزل في حسابات المستفيدين في اليوم التالي من كل شهر ميلادي وذلك بحسب ما حددته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبذلك سوف يكون موعد صرف الدعم القادم يوم الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024 الموافق حيث يبدأ المستفيدين في استقبال رواتبهم عبر حسابهم البنكي بدءاً من الساعات الأولي من هذا اليوم على أن يستمر الإيداع حتي يحصل كل مستفيد على راتبه وتبلغ قيمة الدعم المقدم 1100 ريال لرب الأسرة و550 للتابع.

خطوات الاستعلام عن أهلية الضمان الاجتماعي المطور

تم ظهور نتائج الأهلية للدفعة 36 من الدعم في يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري حيث يمكن لكل مستفيد الاستعلام عن نتائج الأهلية الخاصة به عبر النقاط التالية:

التوجه إلى رابط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم بالضغط على زر الضمان الاجتماعي المطور.

أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

من قائمة الخدمات قم بالضغط على الاستعلام عن نتائج الأهلية.

قم بإدخال البيانات المطلوبة ثم اضغط على زر استعلام.

ستظهر لك نتائج الأهلية الخاصة بالدفعة القادمة إذا كان حالة الأهلية مؤهل أو غير مؤهل.

كيفية استخدام حاسبة الضمان المطور

قامت وزارة الموارد البشرية بتقديم ما يعرف باسم حاسبة الضمان الاجتماعي المطور والتي من خلالها يمكن للمستفيدين معرفة قيمة الدعم المستحق وذلك من خلال الدخول إلي رابط حاسبة الضمان الاجتماعي المطور وتسجيل البيانات المطلوبة وفي النهاية يقوم المستفيد بالضغط على زر احسب لتظهر له على الفور قيمة الدعم المستحق ونصيب كل فرد.