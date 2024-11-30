شكرا لاهتمامكم بخبر عن الدوري السعودي .. تردد قناة SSC Sport Extra 1 السعودية الرياضية لعام 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعد قناة SSC Sport Extra 1 السعودية الرياضية واحدة من أبرز القنوات المخصصة لعشاق الرياضة في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم تغطية شاملة لأهم مباريات الدوري السعودي والدوريات الأخرى، مع نقل أحدث الأخبار الرياضية بوضوح وجودة عالية، إذا كنت تبحث عن تردد قناة SSC Sport Extra 1 للاستمتاع بمشاهدة المباريات يمكنك متابعة القناة للتعرف على التفاصيل.

يمكنك الآن متابعة قناة SSC Sport Extra 1 بجودة عالية من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

تردد SSC Sport Extra القمر الصناعي عرب سات

التردد: 12418

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: ¾

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

تستعد قناة SSC Sport Extra 1 السعودية الرياضية اليوم لنقل أهم مباريات الدوري السعودي الممتاز بجودة عالية، ومن أبرز هذه المباريات:

مباراة الرائد والتعاون التوقيت: 3:20 مساءً

تفاصيل المباراة: فريق الرائد يحتل المركز التاسع بـ14 نقطة بعد خوضه 11 مباراة، بينما يأتي التعاون في المركز الثامن بـ15 نقطة بعد نفس عدد المباريات، وستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضي.

مباراة الاتحاد والاتفاق: التوقيت 4:25 مساءً

تفاصيل المباراة: الاتحاد يتصدر جدول الدوري برصيد 30 نقطة، بينما يحتل الاتفاق المركز الثالث عشر بـ12 نقطة، بعد خوض كل فريق 11 مباراة.

مباراة الشباب والهلال: التوقيت: 7:00 مساءً

تفاصيل المباراة: الهلال في المركز الثاني برصيد 28 نقطة، بينما يحتل الشباب المركز الخامس بـ22 نقطة، وكل منهما لعب 11 مباراة.

القنوات الناقلة لمباريات الدوري السعودي اليوم

إلى جانب قناة SSC Sport Extra 1، يمكن متابعة المباريات عبر القنوات التالية: