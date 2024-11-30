تهانينا أنت والمعلب ورونالدو .. خطوات تثبيت لعبة دريم ليج سوكر مجاناً هتدمر كل اللاعبين بفريقك المحترف

عدن – كتب محمد سعد – هل أنت جديد في عالم الألعاب الإلكترونية، تعد لعبة دريم ليج سوكر واحدة من أبرز تلك الألعاب، خاصة الذين يفضلون رياضة كرة القدم، فقد تتميز بالرسومات الواقعية والعديد من التفاصيل التي تمنح تجربة لعب مميزة، فمن المقرر إطلاق الإصدار الجديد منها في يوم عشرة من شهر ديسمبر، وحتى نهاية الشهر يكون متاح عند جميع المستخدمين، اكتشفوا معنا خلال هذا المقال المميز خطوات تثبيت لعبة دريم ليج سوكر، وما هي الإضافات الجديدة.

خطوات تنزيل لعبة دريم ليج سوكر

تتلخص خطوات تنزيل لعبة دريم ليج سوكر على الهاتف المحمول في الآتي:

في البداية اذهب إلى متجر تطبيقات هاتفك، المتمثلة في جوجل بلاي أو أب ستور، على حسب نوع الهاتف المحمول.

في مربع البحث الظاهر أعلى الشاشة، قم بكتابة به اسم اللعبة.

يحتل اسم اللعبة على المركز الأول في النتائج.

اضغط عليها وسوف تنتقل إلى صفحة تضم تفاصيل اللعبة مع بعض الصور، وبجانبه مربع صغير مكتوب عليه تنزيل أو تحميل، قم بالنقر عليها..انتظر دقائق قليلة حتى يتم الانتهاء من التحميل.

أنقر على كلمة فتح، ثم اتبع الخطوات اللازمة للتسجيل في اللعبة.

إضافات لعبة دريم ليج

خلال التحديث القادم من لعبة دريم ليج سوكر، سوف يضم العديد من الإضافات الجديدة والتي تشمل الآتي:

إضافة مجموعة من الألوان التي لم تكن متواجدة منذ قبل، حيث تم اضافة اللون الوردي والأصفر والأسود، هذا بالنسبة لملابس اللاعبين.

وسوف يكون الراعي الرسمي للعبة هو رودريجو.

لا يوجد تحديث جديد في استادات اللعبة، بل تظل كما هي منذ عام 2017.

تم تطوير وجوه اللاعبين، وتحسين العشب، وإمكانية تقليل الضوء.

تم تطوير الركلة الحرة، ولم تكن مثل الإصدار القديم.

إضافة شاشة خلال اللعب توضح نتيجة المباراة.

وفي الختام قدمنا لكم خطوات تحميل لعبه دريم ليج سوكر وأهم إضافات اللعبة نتمنى كل الافاده لك عزيزي القارئ.