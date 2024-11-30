نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افتح عالم سان أندرياس .. دليل شامل لإعداد لعبة GTA San Andreas على الكمبيوترو الهاتف كل ما تحتاجه للتشغيل بسلاسة في المقال التالي

كتب محمد سعد – تعتبر لعبة GTA San Andreas واحدة من أبرز ألعاب سلسلة Grand Theft Auto، والتي حققت نجاحًا عالميًا بفضل عالمها المفتوح الغني، حيث تدور أحداث اللعبة في ولاية خيالية تسمى سان أندرياس، مستوحاة من مدينتي كاليفورنيا ونيفادا، كما يتحكم اللاعب في شخصية “كارل جونسون” (CJ)، الذي يعود إلى لوس سانتوس من ليبرتي سيتي، بعد سماعه خبر مقتل والدته، يجد CJ أصدقاءه القدامى وعائلته في حالة من الفوضى على مدار اللعبة، يكشف CJ تدريجيًا الحقيقة وراء مقتل والدته.

GTA San Andreas هي لعبة مدفوعة يمكن للأشخاص تثبيتها على الهواتف المحمولة بطريقة سهلة وبسيطة، من خلال النقاط التالية:

عليك الذهاب إلى متجر Google Play إذا كنت من مستخدمي Android أو متجر Apple إذا كنت من مستخدمي iPhone.

ثم في محرك البحث نكتب اسم لعبة GTA San Andreas ثم نضغط على بحث.

ثم نضغط على تثبيت وستجد اللعبة في قائمة الهاتف.

ثم اتبع الخطوات لفتح اللعبة على جهازك وعيش المغامرة مع الأصدقاء.

مميزات تثبيت لعبة GTA San Andreas

متطلبات تشغيل لعبة جاتا 5

تحتاج كل لعبة كمبيوتر إلى مواصفات معينة لتعمل بشكل سليم وبدون انقطاع أو مشاكل، وفيما يلي النقاط الخاصة بمتطلبات تشغيل لعبة جاتا 5، كالتالي:

نسخة الويندوز يجب أن تكون على الأقل ويندوز 7 لتعمل اللعبة.

تعمل اللعبة على الأجهزة التي تعمل على إصدارات 64 بت.

كما تحتاج اللعبة إلى معالج مناسب لتعمل بسلاسة، لذا يجب ألا يقل نوع معالج الكمبيوتر عن Intel Core 2 Quad أو ما يعادله من معالجات أخرى مثل AMD Phenom، وبالطبع كلما كان المعالج أقوى كلما حصل اللاعب على أداء أفضل وأسرع.

كما ينصح بأن يكون الكمبيوتر مزودًا بذاكرة عشوائية (RAM) بحجم 4 جيجا بايت على الأقل.

يجب أن تكون المساحة الخالية على القرص الصلب أو (الهارد) 100 جيجا بايت على الأقل، حتى يمكن تثبيت اللعبة بشكل كامل.

لكي يحصل اللاعب على الأداء الطبيعي أو القياسي للعبة، يجب أن يكون الجهاز مزودًا ببطاقة رسومية مناسبة، لذا يوصى بتثبيت اللعبة على الأجهزة المزودة ببطاقة NIVIDA 9800 GT 1 GB على الأقل.

مميزات لعبة GTA

يوجد العديد من المميزات في لعبة GTA نذكر بعضها فيما يلي: