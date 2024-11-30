حساب المواطن يعلن معايير جديدة للممتلكات والأصول الخاصة بالمستفيدين بداية من يناير 2025

عدن – كتب محمد سعد – برنامج حساب المواطن هو برنامج دعم تقدمه الحكومة السعودية بناء على توجيهات سامية من سمو الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد، ويستمر برنامج حساب المواطن في استقبال طلبات من يرغبون في الاستفادة من البرنامج بناء على التوجيهات الملكية، ولكن هذا الأسبوع صدر تعليمات جديدة بتغيير بعض معايير الاستحقاق، وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين.

حساب المواطن يعلن معايير جديدة للممتلكات والأصول الخاصة بالمستفيدين

بناء على توجيهات سمو الملك سلمان فإن برنامج حساب المواطن سوف يبدأ في تطبيق معايير جديدة للقدرة المالية للمستفيدين القدامى والمتقدمين الجدد، والقدرة المالية هي جميع الأموال والأصول المملوكة لجميع أفراد الأسرة، ويستثنى من ذلك ما تنص القوانين على استثنائه من أموال أو مصادر دخل.

معايير القدرة المالية لحساب المواطن

وفقًا للتعديلات الجديدة على البرنامج فقد تم تحديد الحد المانع لإجمالي القدرة المالية لأسرة التي تتكون من 6 أشخاص بـ 4 مليون ريال، ويتناقص هذا الحد بناءً على حجم الأسرة، وأما الحد المانع لإجمالي القدرة المالية للفرد المستقل فهو مليون و 372200 ريال، وإذا زادت القدرة المالية عن تلك المبالغ المحددة يتم استبعاد المستفيدين القدامى من البرنامج، ولن يتم قبول طلبات مستفيدين جدد تخططت أصولهم هذه المعايير:

ويتم تحديد أهلية برنامج حساب المواطن، وفقًا لكل من:

إجمالي الدخل الشهري

القدرة المالية للمتقدم وتابعيه.

والقدرة المالية تشمل كل ما يمتلكه الفرد المستقل أو رب الأسرة والتابعين له من أصول أو ممتلكات قابلة للتقييم وأموال، وتشمل كل مما يلي:

الأصول العقارية

المحافظ الاستثمارية.

الأصول النقدية

المركبات.

بعض المعايير الأخرى مثل عدد العمالة المنزلية ( حيث سيتم تحديد عدد محدد للعمالة المنزلية لدى المقبولين في البرنامج).

حساب المواطن يفعل الزيارات الميدانية للمستقلين

أيضًا من المعايير الجديدة التي سيتم تطبيقها على الأفراد المستقلين هي الزيارات الميدانية، حيث سيزور مندوبين من البرنامج أماكن سكن المستقلين المسجلة في العنوان الوطني، وتهدف تلك المعايير الجديدة لضمان كفاءة البرنامج ووصول الدعم للمستحقين، وسيبدأ تطبيق هذه المعايير الجديدة بداية من دورة شهر يناير 2025، وسيتم التواصل مع الأفراد المستقلين لتنسيق مواعيد الزيارات الميدانية.