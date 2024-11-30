نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسم المنافسة .. مباراة الاتحاد ضد الاتفاق الان في دوري روشن السعودي 2024 في المقال التالي

كتب محمد سعد – يمكنك معرفة طريقة مشاهدة مباراة الاتحاد ضد الاتفاق الان، بكل سهولة من خلال المعلومات التي سوف نرصدها، حيث أعلنت قنوات SSC عن معلق مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي، والتي ستجمع بين الفريقين في إطار الجولة الثانية عشرة، يدخل الاتحاد المباراة بعد أداء مميز منذ بداية الموسم تحت إشراف المدرب لوران بلان، حيث تصدر ترتيب الدوري، في المقابل، يواجه الاتفاق تحديات كبيرة هذا الموسم ويحتل المركز الثالث عشر في الجدول، مما لم يرضِ جماهيره حتى الآن.

مباراة الاتحاد ضد الاتفاق الان

بعد التعرف على بعض تفاصيل مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم وترتيب الفريقين والمعلق، يجب الإشارة إلى القنوات الناقلة، ستقتصر على قناة SSC SPORTS HD السعودية، التي تمتلك حقوق بث جميع مباريات دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2024-2025، يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي عرب سات على التردد التالي:

التردد: 12418.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الاستقطاب: أفقي.

معلق مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي

يحل الاتحاد ضيفًا على الاتفاق في ملعب الأمير محمد بن فهد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن، ستنطلق المباراة في الساعة 5:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، يوم السبت 30 نوفمبر 2024، حيث يتولى المعلق عيسى الحربين مهمة التعليق على مجريات اللقاء عبر قنوات SSC، بينما يتصدر الاتحاد حاليًا جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، محققًا 10 انتصارات وخسارة واحدة أمام الهلال، في المقابل، يحتل الاتفاق المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، 3 تعادلات، و5 هزائم.

التشكيل الأساسية للاتحاد أمام الاتفاق

من المتوقع أن يدخل الاتحاد مباراته المقبلة ضد الاتفاق بتشكيلة مكتملة، بعد التأكد من جاهزية كريم بنزيما، التشكيلة الأساسية ستكون كما يلي:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش. في خط الدفاع: الشنقيطي، العامري، آل موسى، ماريو. في خط الوسط: كانتي، حسام عوار، فابينيو. في خط الهجوم: موسى ديابي، كريم بنزيما، بيرجوين.

تاريخ مواجهات الاتحاد والاتفاق

تاريخ المواجهات بين الاتحاد والاتفاق في الدوري السعودي شهد العديد من اللحظات المثيرة، حيث يتفوق الاتحاد بشكل واضح في عدد الانتصارات والأهداف المسجلة، إليكم تفاصيل اللقاءات بين الفريقين: