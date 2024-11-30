قمة ساخنة .. مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم والتشكيلة في دوري روشن السعودي 2024

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عدن – محمد سعد – يمكنك متابعة مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم بكل سهولة، حيث يتساءل العديد من عشاق كرة القدم، خاصة في السعودية والعالم العربي، عن مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري روشن السعودي 2024-2025، بينما يستضيف فريق الاتفاق نظيره الاتحاد على ملعب الأمير محمد بن فهد في مباراة مثيرة ينتظرها جمهور “العميد”، الذي يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية، كما يحرص العديد من متابعي الدوري السعودي على معرفة القنوات الناقلة للمباراة، بالإضافة إلى موعد اللقاء والتشكيلة المتوقعة للفريقين.

مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم

يدخل فريق الاتحاد مباراة اليوم أمام الاتفاق وهو متربع على صدارة دوري روشن السعودي، بعد تعثر الهلال في الجولة الماضية أمام الخليج بخسارته 3-2، ما سمح للاتحاد بالوصول إلى القمة بفارق نقطتين، بينما يسعى الاتحاد لمواصلة سلسلة انتصاراته والحفاظ على صدارته، حيث يمتلك في رصيده 30 نقطة من 11 مباراة، حقق خلالها 10 انتصارات وهزيمة واحدة فقط.

من جهة أخرى، يدخل الاتفاق اللقاء بمعنويات مرتفعة بفضل دعم جماهيره وأرضه، آملاً في اقتناص ثلاث نقاط ثمينة تعزز موقفه في جدول الدوري، يحتل الاتفاق المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من 3 انتصارات و3 تعادلات، بينما تعرض للهزيمة في 5 مباريات.

موعد مباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي 2024-2025

تقام مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي 2024-2025

ستبث مباراة الاتحاد والاتفاق مباشرة عبر شبكة قنوات SSC، حيث سيتم نقلها تحديدًا على قناة SSC EXTRA 1 مع تعليق من المعلق عيسى الحربين.

تشكيل الاتحاد ضد الاتفاق في الدوري السعودي

تشكيلة الفريق المتوقعة هي كالتالي: