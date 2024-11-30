العميد في اختبار .. مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم وقائمة هدافي الفريقين في دوري روشن السعودي 2024 والقنوات الناقلة

عدن – كتب محمد سعد – نستعرض لكم تفاصيل عن مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم، في دوري روشن السعودي 2024-2025، بالإضافة إلى موعد اللقاء، ينتظر عشاق كرة القدم في السعودية والعالم العربي هذه المواجهة الحاسمة، التي ستجمع بين الاتحاد والاتفاق مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري السعودي، المباراة تكتسب أهمية كبيرة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق أهدافه الخاصة في التقدم بالترتيب العام.

مباراة الاتحاد والاتفاق اليوم

ستبدأ المباراة اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 4:25 مساءً بتوقيت القاهرة، و5:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد الأمير محمد بن فهد، يمكن متابعة اللقاء عبر قناة SSC EXTRA 1 على شبكة قنوات SSC، مع تعليق المعلق عيسى الحربين.

قمة الدوري السعودي اليوم

يدخل الاتحاد المباراة متصدرًا جدول ترتيب الدوري، مستفيدًا من تعثر الهلال في الجولة الماضية أمام الخليج، يحتل العميد الصدارة برصيد 30 نقطة من 10 انتصارات وهزيمة واحدة في 11 مباراة، ويسعى لتحقيق فوز جديد يوسع به فارق النقاط مع أقرب منافسيه في سباق البطولة، من جانب آخر، يستعد الاتفاق لخوض المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، يحتل الفريق المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة، ويأمل في استغلال الدعم الجماهيري للحصول على نتيجة إيجابية تعزز موقعه في الترتيب، خاصة بعد أن حقق 3 انتصارات و3 تعادلات مقابل 5 هزائم هذا الموسم.

التشكيل الأساسية لفريق الاتحاد أمام الاتفاق

من المتوقع أن يدخل فريق الاتحاد مباراة الاتفاق في الدوري السعودي بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش. في خط الدفاع: حسن كادش، سعد آل موسى، عبد الإله العمري، مهند الشنقيطي. في خط الوسط: دانيلو بيريرا، فابينيو، حامد الغامدي. في خط الهجوم: موسى ديابي، صالح الشهري، ستيفن بيرجفاين

هذه هي كل التفاصيل المتعلقة بموعد المباراة والقنوات الناقلة لها في دوري روشن السعودي 2024-2025.

قائمة هدافي الدوري السعودي 2025