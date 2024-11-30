شكرا لاهتمامكم بخبر عن تملكها وادفع على راحتك .. عروض عبداللطيف جميل للسيارات بالتقسيط 2024 على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – أصبح اقتناء سيارة رياضية أو عائلية متاح من خلال عروض عبداللطيف جميل للسيارات بالتقسيط والتي تمنح العملاء الحلول التمويلية التي تتناسب مع احتياجاتهم، فهناك خطط تقسيط مرنة لفترة تصل إلى خمس سنوات، كما أن هناك خدمات الصيانة وخدمات ما بعد البيع توفرها الشركة لضمان الراحة للعملاء، ويمكن استخدام الموقع الإلكتروني للشركة والدخول إلى حاسبة تقسيط السيارات من عبداللطيف جميل لمعرفة قيمة التمويل المستحق وأيضًا كم قيمة الدفعات الشهرية التي تسدد بعد الموافقة على الطلب.

عروض عبداللطيف جميل للسيارات بالتقسيط

سواء كنت تريد شراء سيارة اقتصادية أو أحد السيارات العائلية في المملكة العربية السعودية فيمكن الاستفادة من عروض عبداللطيف جميل للسيارات بالتقسيط لتحصل على العديد من المميزات ومن بينها الحصول على تقسيط سيارة بدون دفعة أولى وبدون كفيل أو مصروفات إدارية.

عروض السيارات بالتقسيط عبداللطيف جميل

متاح من خلال عروض السيارات الجديدة عبداللطيف جميل شراء سيارات كيا المتميزة، ومن الفئات المتاحة في الوقت الحالي لدى الشركة:

يمكن شراء كيا Pegas 2024 ال 1.4 سيدان 4 DR بنزين اتوماتيك بقسط شهري يبدأ من 1001 ريال سعودي.

ويوجد سيارة رياضية وهي كيا سونيت 2024 ال 1.5 رياضية 5 DR بنزين اتوماتيك بقسط شهري يبدأ من 1328 ريال سعودي.

عبداللطيف جميل عروض سيارات هيونداي

حقق حلمك وامتلك سيارة أحلامك من خلال العروض التي تقدمها الشركة وخصوصًا على سيارات هيونداي الجديدة ومن أهم الأنواع المتوفرة:

سيارة هيونداي جراند أي 10 2024 شركات 1.2 سيدان 4 DR بنزين اتوماتيك بدفعات شهرية تبدأ من 1018 ريال سعودي.

ويوجد أيضًا سيارة هيونداي أكسنت 2024 شركات 1.6 سيدان 4 DR بنزين اتوماتيك بقسط شهري يبدأ فقط من 1309 ريال سعودي.

وللراغبين في شراء سيارة هيونداي إلنترا 2024 جي ال اس 1.6 سيدان 4 DR بنزين اتوماتيك فيمكن الحصول عليها بقسط يبدأ من 1573 ريال سعودي.

حاسبة أقساط سيارات عبداللطيف جميل

وتتيح الشركة إمكانية الاستعلام عن أقساط السيارات التي يمكن الحصول عليها في ضوء العروض الجديدة وذلك من خلال الحاسبة الإلكترونية عبر اتباع التالي:

الدخول إلى موقع عبداللطيف جميل.

اختر أحد السيارات من العروض التي تظهر لك.

ستحصل بعد ذلك على حاسبة التمويل، وعليك أن تقوم بإدخال المعلومات المطلوبة بطريقة صحيحة مثل فترة السداد وقيمة الراتب والدفعة المقدمة والدفعة الأخيرة للتملك.