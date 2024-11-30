نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض العثيم في الجمعة البيضاء حتى 3 ديسمبر على أجهزة المنزل والجوالات في المقال التالي

كتب محمد سعد – تحتوي عروض العثيم الخاصة بتخفيضات الجمعة البيضاء على مختلف المنتجات التي يحتاج إليها المواطن السعودي، والتي يمكن الإستفادة منها حتى يوم 3 ديسمبر 2024، حيث ينتظرها العديد من المقيمين في المملكة كل عام للحصول على أقوى التخفيضات، ويقدم لكم العثيم في موسم العروض لديه أفضل الأسعار على أجهزة المنزل والجوالات بكل فئاتها.

نجد في موسم الجمعة البيضاء كل عام تنافس كبير بين المتاجر الكبرى، والذي من خلاله تحاول أن تجذب بتخفيضاتها أكبر عدد ممكن من العملاء الموجودين في داخل المملكة العربية السعودية، ونتناول اليوم أهم العروض المتاحة

على الهواتف المحمولة وشاشات التلفاز، مع العديد من أجهزة المنزل والإلكترونيات.

عروض العثيم على الجوالات

تضم فروع أسواق عبدالله العثيم أكثر الهواتف الإقتصادية المطلوبة بشدة في سوق الجوالات، كما يوجد كذلك جوالات الفلاجشيب من الآيفون وسامسونج.

جوال ايفون 16 برو 128 جيجا متوفر بسعر 4609 بدل من 4699 ريال سعودي.

جوال سامسونج ايه 55 الجيل الخامس 128 جيجا بسعة 8 رام جيجا متاح بسعر 1145 بدل من 1549 ريال سعودي.

خصم على جوال ايتل اي 50 بسعة 64 جيجا بسعر 239 بدل من 275 ريال سعودي.

عروض الجمعة البيضاء على الشاشات

لمحبي الشراء بأقل الأسعار يوجد بداخل ماركت العثيم شاشات ذكية من أفضل شركات التكنولوجيا، وهي متاحة بمقاسات ومميزات متنوعة.

شاشة ارو ال اي دي بمقاس 32 بوصة بسعر 279 بدل من 499 ريال سعودي.

متاح شاشة اونيكس سمارت ال اي دي بمقاس 65 بوصة بسعر 1199 بدل من 2049 ريال سعودي.

عرض خاص على شاشة سمارت من سكاي وورث بمقاس 43 بوصة بسعر 699 بدل من 1099 ريال سعودي.

تخفيضات الأجهزة المنزلية في أسواق العثيم

تعد أجهزة المنزل من الإحتياجات الأساسية للجميع، ولهذا كان لها نصيب كبير من خصومات العثيم المتاحة الآن في عروض البلاك فرايدي المتنوعة.