شكرا لاهتمامكم بخبر عن عروض الجمعة البيضاء 2024 .. خصومات مذهلة في عروض مكتبة جرير السعودية على الهواتف الذكية على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – تعرف على عروض مكتبة جرير السعودية التي أطلقتها مؤخرًا بمناسبة الجمعة البيضاء، والتي تصل تخفيضاتها إلى خصم 60% من ثمن المنتج، وفي هذا المقال سنتناول عروض الهواتف الذكية فقط، التي وصلت نسبة خصوماتها إلى 40%، مع وجود أكثر من 15 هاتف مميز ضمن عروض الجمعة البيضاء 2024، بأسعار متفاوتة تبدأ من 249 ريال سعودي للفئة الاقتصادية وحتى 6,600 ريال للهواتف الرائدة؛ مما يجعلها فرصة مميزة لمن يرغب بشراء هاتف جديد بسعر مناسب.

عروض مكتبة جرير السعودية على الهواتف الذكية

هونر اكس 5 بلس بمساحة 64 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام بسعر: 249 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال، بتوفير 150 ريال.

اوبو آيه 3 بمساحة 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام بسعر: 549 ريال سعودي بدلًا 599 ريال، بتوفير 50 ريال.

هونر اكس 7 بي بمساحة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 549 ريال سعودي بدلًا من 699 ريال، بتوفير 150 ريال.

شاومي ريدمي نوت 13 بمساحة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال، بتوفير 200 ريال.

هونر اكس 9 بي بمساحة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 899 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال، بتوفير 400 ريال.

فيفو في 30 لايت بمساحة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر: 999 ريال سعودي بدلًا من 1,199 ريال، بتوفير 200 ريال.

هواوي اس 12 نوفا بمساحة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 1,099 ريال سعودي بدلًا من 1,699 ريال، بتوفير 600 ريال.

شاومي بوكو اف 6 بمساحة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر: 1,399 ريال سعودي بدلًا من 1,799 ريال، بتوفير 400 ريال.

موتورولا ايدج 50 برو بمساحة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر: 1,599 ريال سعودي بدلًا من 1,999 ريال، بتوفير 400 ريال.

شاومي بوكو اف 6 برو بمساحة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر: 1,799 ريال سعودي بدلًا من 2,199 ريال، بتوفير 400 ريال.

موتورولا رازر 50 بمساحة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 2,049 ريال سعودي بدلًا من 2,299 ريال، بتوفير 250 ريال.

هواوي بيورا 70 بمساحة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر: 2,299 ريال سعودي بدلًا من 2,999 ريال، بتوفير 700 ريال مع هدايا بقيمة 699 ريال.

سامسونج جالكسي اس 24 ألف اي بمساحة 256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام بسعر: 2,599 ريال سعودي بدلًا من 2,849 ريال، بتوفير 250 ريال مع هدايا بقيمة 188 ريال.

هواوي بيورا 70 برو بمساحة 512 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر: 3,299 ريال سعودي بدلًا من 3,999 ريال، بتوفير 700 ريال مع هدايا بقيمة 1,899 ريال.

ابل آيفون 13 بمساحة 128 جيجابايت بسعر: 2,079 ريال سعودي بدلًا من 3,499 ريال، بتوفير 1420 ريال.

سامسونج جالكسي اس 24 الترا بمساحة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام بسعر: 3,999 ريال سعودي بدلًا من 5,399 ريال، بتوفير 1,400 ريال.

سامسونج جالكسي زد فولد 6 بمساحة 256 جيجابايت رام مع 12 جيجابايت بسعر: 6,599 ريال سعودي بدلًا من 7,299 ريال، بتوفير 700 ريال.