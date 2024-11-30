اسعار الفراخ اليوم في مصر السبت 30 نوفمبر 2024 في الأسواق الجملة وللمستهلك

عدن – كتب محمد سعد – ارتفعت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في الأسواق بواقع اثنين جنيه من خلال تعاملات البورصة الدواجن، لذلك اليوم في هذا التقرير سنوفر لكم اسعار الفراخ اليوم والفراخ البلدي والأمهات وهكذا، كما نوضح لكم ايضا أسعار البيض اليوم للجملة وللمستهلك، وسعر البانيه والكتاكيت لكل من يرغب يتابع معنا هذا التقرير.

ننشر لكم في السطور القادمة اسعار الفراخ اليوم والكتاكيت وكراتين البيض في بورصة الدواجن اليوم وجاءت على النحو التالي:

أعلنت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء لدى المزارع سجلت الكيلو بنحو 70 جنيه مصري وتباع للمستهلك بسعر 77 جنيه مصري.

بينما سجلت أسعار الفراخ الساسو اليوم الكيلو في بورصة الدواجن 68 جنيه وسعر المستهلك بسعر 91 جنيه مصري للكيلو.

سعر كيلو الفراخ الامهات اليوم في المزارع سجلت 59 جنيه مصري.

أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت

سعر كيلو البانيه في الأسواق اليوم يصل إلي قيمته 200 جنيه مصري وسعر المستهلك اليوم، بينما وصل سعر كيلو الصدور اليوم إلي 91 جنيه مصري.

سعر كيلو الفراخ البيضاء 80 جنيه مصري.

بينما سعر كيلو الشيش قيمته 160 جنيه مصري.

سعر كيلو الدبوس قيمته 115 جنيه مصري.

بينما سعر كيلو الفراخ البلدي قيمته 115 جنيه مصري.

سعر كيلو الاستربس 185 جنيه مصري.

بينما سعر كيلو الكبد والقوانص بسعر 85 جنيه مصري.

سعر كيلو البانيه 185 جنيه مصري.

بينما سعر كيلو الوارك بسعر 90 جنيه مصري.

سعر كيلو الأجنحة بسعر 65 جنيه مصري.

أيضا سعر كيلو الكبد صافي بسعر 95 جنيه مصري.

اسعار الكتاكيت اليوم السبت 30 نوفمبر 2024

في صدد تعرفنا على اسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 تتراوح أسعار الكتاكيت على النحو التالي:

سعر الكتكوت الأهالي اليوم يتراوح من بين 23 و25 جنيه مصري.

سعر الكتكوت الشركات اليوم يتراوح من بين 27 و30 جنيه مصري

أسعار البيض اليوم السبت 30 نوفمبر 2024