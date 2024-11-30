بكم اسعار الأسماك اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في الأسواق المحلية في مصر للمستهلك؟

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكم اسعار الأسماك اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 في الأسواق المحلية للمستهلك؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – شهدت اسعار الأسماك اليوم والمأكولات البحرية اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 استقرار في الأسعار مع تفاوت بسيط بين الأسواق المحلية وسوق العبور، حيث يعتبر الأسماك واحدة من أشهر أنواع المأكولات الصحية وتحظى بإقبال كبير من المواطنين المصرية لأنه يعتبر البدائل الصحية للحوم الحمراء، وفي هذا الإطار دعونا نتعرف على أسعار الأسماك اليوم بالتفصيل تابعونا.

شهدت اسعار الأسماك اليوم السبت 30 نوفمبر 2024 ارتفاع بسيط في الأسعار على مستوى جميع الأصناف وذلك وفقاً للمزاد الصباحي الذي تم عقده على التجار وفيما يلي نطرح لكم قائمة أسعار السمك اليوم

سعر كيلو البلطي يتراوح من بين 73 حتى 75 جنيه مصري.

سعر كيلو السمك البلطي يتراوح السعر من 68 جنيه الي 72 جنيه مصري.

سجل سعر سعر كيلو البلطي الاسواني من بين 30 جنيه حتى 70 جنيه مصري للكيلو.

سجل سعر كيلو السمك الفيليه البلطي من بين 50 حتى 250 جنيه مصري.

سعر كيلو السمك البوري يتراوح السعر من بين 90 جنيه إلى 110 جنيه مصري.

سعر المأكولات البحرية اليوم السبت

سعر كيلو قشر بياض اليوم من بين 150 جنيه حتى 250 جنيه مصري.

سجل سعر سمك الوقار من بين 150 جنيه حتى 350 جنيه مصري.

سعر سمك البربون المجمد من بين 30 حتى 60 جنيه مصري.

سعر سمك المرجان من بين 150 جنيه حتى 250 جنيه مصري.

سعر كيلو سمك المكرونة خليجي يتراوح من بين 70 حتى 80 جنيه مصري.

سعر كيلو سمك الماكريل سجل اليوم من بين 70 حتى 85 جنيه مصري.

سعر سمك السبيط سجل سعر اليوم للكيلو 325 جنيه مصري.

سعر سمك الكابوريا يتراوح السعر للكيلو اليوم من بين 172 جنيه مصري للصغير و40 جنيه للكابوريا الوسط.

سعر السمك الجمبري يبدأ من 150 جنيه للحجم الصغير بينما الحجم الكبير ول الكيلو سعره إلى 400 جنيه مصري.

سعر كيلو السمك الدنيس سجل سعر اليوم من بين 90 جنيه مصري إلي 230 جنيه مصري.

سجل سعر كيلو الجمبري الجامبو من بين 540 جنيه الي 600 جنيه مصري.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر اليوم

جاءت أسعار الأسماك المجمدة اليوم في مصر كالتالي:

كيلو المكرونة المجمدة من بين 30 إلي 60 جنيه مصري.

بلغ سعر كيلو السمك السبيط 200 جنيه مصري.

سعر كيلو الثعابين سجل سعر من بين 90 حتى 280 جنيه مصري.

وفي ختام موضوعنا اليوم سنكون وضحنا لكم بالتفصيل سعر الاسماك اليوم في الاسواق المحلية وسوق العبور، وأيضا سعر مختلف أنواع المأكولات البجرية اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر 2024 لعشاق ومحبي الأسماك.