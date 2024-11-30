شكرا لاهتمامكم بخبر عن استقرار أو انخفاض .. اكتشف بكم سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – يشير سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر أو في مختلف دول العالم إلى الوضع الاقتصادي للدولة، وهناك العديد من العوامل التي تؤثر في أسعار مواد البناء والتشييد ومن بينها أسعار المواد الخام على المستوى المحلي والعالمي وكذلك تكاليف الإنتاج ومن بينها العمالة والنقل من مكان إلى مكان، ويمكن متابعة أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق اليوم قبل المبادرة في الشراء إذ أن الأسعار تتغير بين حين وآخر.

سعر طن الحديد والأسمنت اليوم

ارتفاع الطلب على مواد البناء يؤدي في الكثير من الأحيان إلى ارتفاع سعر طن الحديد والأسمنت اليوم على وجه التحديد، ومن المتوقع في الوقت الراهن أن يشهد السوق استقرار نسبي ما لم تطرأ أي تغييرات تؤثر بشكل كبير على الطلب المحلي.

بكم أسعار الحديد اليوم

من بين أهم العوامل التي تؤثر على سعر الحديد هو سعر صرف الدولار محليًا، وقد قامت العديد من الشركات بالإعلان عن أسعارها والتي تشهد انخفاض ملحوظ عن الفترة الماضية:

بلغ سعر طحن حديد عز في مصر اليوم 39.290 جنيه مصري وقد يزداد السعر قليلًا حسب تكاليف النقل من محافظة إلى أخرى.

أما عن سعر حديد السويس في مصر فقد سجل الطن الواحد اليوم مبلغ 39 ألف جنيه مصري.

والأقل في الفئة السعرية هو حديد العشري والذي بلغ الطن الواحد منه مبلغ 37500 ألف جنيه مصري.

أما حديد بشاي والمراكبي فالطن الواحد أصبح بسعر 41 ألف جنيه مصري.

وقيمة حديد الجيوشي للطن الواحد اليوم في السوق هي 39 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق

وقد شهدت أسعار الأسمنت استقرارًا أيضًا خلال تعاملات اليوم، فعلى سبيل المثال أسمنت الرمادي وصل سعر الطن الواحد منه إلى 3062 ألف جنيه مصري، بينما سجل أسمنت النصر سعر 1960 جنيه، وأما عن أسمنت العسكري فقد سجل الطن الواحد منه مبلغ 1950 جنيه مصري وبلغ طن أسمنت السويس والشركة العربية اليوم مبلغ 2000 جنيه مصري.

ويمكنكم متابعة أسعار مواد البناء اليوم ومنها سعر الحديد والأسمنت في مصر لمعرفة كافة التغييرات التي تحدث في السوق المحلي والعالمي كذلك، حيث أن تراجع الأسعار يؤثر على المشروعات الإنشائية والاقتصادية.