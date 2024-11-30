مش هتشتريها من بره تاني .. طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي زي الجاهزة تماماً

عدن – كتب محمد سعد – القرص الطرية الفلاحي من المعجنات الشعبية المحببة لدى الكثيرين، تتميز بقوامها الهش والطري وطعمها اللذيذ الذي يجعلها مثالية للإفطار أو العشاء، تحضر في المنزل بمكونات بسيطة زي الأفران تماماً، بالإضافة إلى أنه يمكن تحضيرها بعجينة قطنية هشه لا تحتاج إلا لسوى عشر دقائق فهي هشه وخفيفة على المعدة، في هذا المقال سنقدم لكم طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي باللبن بأقل تكلفة اقتصادية تابعونا.

طريقة عمل القرص الطرية الفلاحي باللبن

القرص الطرية واحدة من افضل أنواع المعجنات التي يمكن حشوها بأكثر من حشوة ويمكن تقديمها سادة على وجبة الإفطار، ويمكن تحضيرها وتخزينها بالفريزر وإعادة تسخينها مرة ثانية، يمكنكم اتباع الخطوات التالية لمعرفة المكونات وطريقة التحضير:

المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب لبن الزبادي.

كيس خميرة.

ملعقتين سكر.

زبدة أو السمن.

رشه ملح.

ماء دافئ.

سمسم للتزيين.

طريقة التحضير:

في إناء كبير اخلطي الدقيق والخميرة والسكر والملح.

ثم أذيبي الزبدة أو السمن في الماء الدافئ وتضاف إلى الخليط الجاف.

أضيفي اللبن الزبادي تدريجيًا واعجني المكونات جيدًا حتى تحصلي على عجينة متماسكة وناعمة.

ثم غطي الإناء واتركي العجين في مكان دافئ لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

اقسمي العجينة إلى كرات متساوية الحجم، ثم افردي كل كرة على سطح مرشوش بالدقيق باستخدام النشابة، وإذا رغبتي ضعي بعض السمسم على سطح القرص.

سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم ضعي القرص في صينية خبز مدهونة بالزبدة أو مبطنة بورق الزبدة.

اخبزي القرص لمدة ربع ساعة أو حتى تصبح ذهبية اللون.

أخرجي القرص من الفرن واتركيها لتبرد قليلاً قبل التقديم.

ثم قدمي القرص الطرية مع المربى أو العسل على وجبة الإفطار، واستمتعي بالطعم الفلاحي الأصلي زي الجاهزة تماماً.

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