نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من غير بيض أو حليب وفي الطاسة .. هاتعملي فطيرة الطاسة السريعة بأي حشوة تحبيها في 15 دقيقة في المقال التالي

كتب محمد سعد – فطيرة الطاسة السريعة ،الفطائر بوجه عام هو نوع من أنواع المعجنات يمكن حشوها بأي حشوة محببة، حشوة حلوى مثل الشوكولاتة أو المربى أو الكاسترد أو الكريمة وغيرها، أو حشوة حادقة مثل الجبن أو اللحوم أو الدجاج وغيرها من الحشوات التي يمكن وضعها على الوجه الفطيرة مثل البيتزا وهي ما تسمى بـ الفطيرة الشرقية، أو الفطائر المحشوة من الداخل، يعتمد الكثير على هذه الفطائر كوجبة فطار أو غداء أو عشاء، ونستطيع أن نقول إن مثل هذه الفطائر يعشقها الكثير خاصة الأطفال، ومن هذا الصدد يمكن عمل فطيرة الطاسة السريعة الاقتصادية بدون بيض أو حليب أو فرن، فقط على النار وتكون جاهزة.

مقادير فطيرة الطاسة السريعة

يمكن الاعتماد على هذه المكونات الاقتصادية التالية لعمل فطيرة طاسة سريعة أفضل من المطاعم أو الكافيهات التي تقدمها بأسعار مبالغة.

4 أكواب من الدقيق الأبيض متعدد الإستخدامات.

1/3 كوب من الزيت النباتي.

كوب من الماء الدافئ.

1/2 كوب من الزبادي ( أختياري ).

ملعقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ملعقة من الخميرة كبيرة.

ملعقة من البيكنج بودر صغيرة.

فطيرة الطاسة السريعة

فطيرة الطاسة السريعة

فطيرة الطاسة السريعة

طريقة عمل فطيرة الطاسة السريعة

في هذه الخطوات سنتعلم طريقة عمل فطائر الطاسة السريعة، بدون فرن سهلة وبسيطة في طريقة إعدادها و تحضيرها حتى مع المبتدئين.

في وعاء كبير نضيف إليه المكونات الجافة، الدقيق مع السكر ورشة الملح والخميرة والبيكنج بودر، نقلبهم جيداً.

نضيف الزيت والزبادي على الخليط السابق ونقلب جيداً ثم نبدأ بإضافة الماء بشكل تدريجي ونبدأ بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية ثم نلمها باليد ونضيف إليها ملعقة زيت ونغطيها ونتركها لترتاح قليلا.

على سطح خشبي مرشوش بالدقيق نرفع عليه العجينة ونبدأ بتشكيلها على شكل أسطواني ونقسمها لعدد من الكرات .

ناخد كل كرة ونفردها بالنشابة ونضع عليها الحشوة المفضلة في المنتصف مثل جبن مبشور أو موتزاريلا أو غيرها الحشوات و نغلق العجينة بإحكام.

في زيت علي طاسة على نار هادئة نضع العجينة وننتظر حتى تنضج من الاسفل، نقلبها على الوجه الأخر حتى تنضج، ونكرر العملية حتى تنتهي الكمية.

نضع فطائر الطاسة السريعة في وعاء التقديم ويتم تناولها مع المشروب المفضل.

فطائر الطاسة السريعة بالسكر

هذه تعد من الحلويات المفضلة التي يمكن تناولها في الإفطار مع كوب من الحليب الدافئ.

مقادير الوصفة

3 أكواب و 1/4 من الدقيق.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة من السكر.

سكر باودر.

ماء.

سمنة أو زيت.

طريقة التحضير

في وعاء نضيف الدقيق مع رشة الملح والسكر ونقلب المزيج جيداً.

نبدأ بإضافة الماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة طرية ونتركها لترتاح قليلا.

على سطح مستوي مدهون بالزبدة أو الزيت نبدأ برفع العجينة ونعجنها مرة أخرى ثم نشكلها على هيئة اسطوانية.

نقسم العجينة لعدة كرات ونبدأ بفرد كل كرات لتصبح سمكها رقيق.

في طاسة على نار هادئة مدهونة زيت نضع كل عجينة لتستوي ونقليها للوجه الأخر ليستوي وجهها.

نكرر العملية حتى تنتهي الكمية، ونضع كمية الفطائر في وعاء ونرش على سطح كل فطيرة سكر باودر.

طريقة عمل فطائر الطاسة بالخضار

هذه هي أشهر فطائر طاسة يمكن عملها وتناولها، وهي من الفطائر التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات لاحتوائها على الخضار.

مقادير الوصفة

٢ كوب من الدقيق.

٢ كوب من الماء.

رشة ملح.

1/4 كوب من الزيت.

فلفل اخضر مقطع.

طماطم حمراء مقطعة.

ميكس جبن.

زيتون أسود.

فلفل أسود.

طريقة التحضير