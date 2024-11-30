طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية شهيرة بخطوات سهلة ومكونات مضمونة

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عدن – محمد سعد – المكرونة بالبشاميل تعتبر من الأطباق التقليدية التي يفضلها الكثيرون خاصة الأسر المصرية، حيث ان هذا الطبق يتميز بمذاقه الرائع وقيمته الغذائية المميزة وهذه الوصفة يتواجد بها المكرونة، وصوص البشاميل الكريمي، وايضا اللحم المفروم المُتبل بشكله الشهي، ويتم تقديم طبق المكرونة البشاميل في المناسبات وايضا الاجتماعات العائلية وسوف نستعرض لكم في هذا المقال طريقة التحضير بالتفصيل.
مكونات المكرونة بالبشاميل
نوضح لكم بالتفصيل مكونات طبق المكرونة البشاميل والذي ستكون مقاديره كالتالي:
- نصف كيلو مكرونة.
- 2 كوب كبير من الحليب.
- 5 ملاعق كبيرة من الدقيق.
- 5 ملاعق زبدة (أو زيت ذرة حسب الرغبة).
- مكعب مرقة دجاج.
- ملح وفلفل أسود حسب الذوق.
مكونات الحشوة:
- نصف كيلو لحم مفروم.
- 2 بصلة كبيرة مفرومة.
- 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- بهارات مثل القرفة وجوزة الطيب .
الإضافات:
- جبن موزاريلا أو أي نوع مفضل.
- علبة قشطة.
- بيضة (اختيارية).
- قطع جبن مثلثات أو كيري.
طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل
سوف نشرح بالتفصيل كيف يتم تجهيز المكرونة البشاميل
- اولا تحضير المكرونة: نسلق المكرونة في ماء مغلي مملح وذللك حتى تصل إلى ان تنضج نصف سوي فقط، ثم نقوم بتصفيتها جيدا ونضعها جانبا.
- إعداد صوص البشاميل: نقوم باحضار اناء ونضعه على نار متوسطة، ثم نقوم بتذويب الزبدة ونضيف لها الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر وذلك حتى يصبح الخليط ذهبي اللون ثم نضيف الحليب بالتدريج مع التحريك المستمر وذلك منع التكتلات ونضيف مكعب مرق الدجاج والملح والفلفل، ثم نقوم بتقطيع الجبن ونخلطه حتى يذوب تماما للحصول على قوام كريمي ناعم، ونضيف علبة القشطة في النهاية.
- تحضير الحشوة: في مقلاة، قومي بتسخين زيت أو زبدة، ثم أضيفي بعد البصل المفروم وقلبيه حتى يصبح لون ذهبي ثم أضيفي اللحم المفروم والبهارات وقومي بتقليبه حتى ينضج وضعي معجون الطماطم وقلبي المزيج حتى يتجانس.
- تجميع الطبق: احضري وعاء كبير، واخلطي نصف كمية المكرونة المسلوقة مع كمية من البشاميل حتى يتم تغليفها تماما في صينية فرن، وضعي طبقة من المكرونة المخلوطة بالبشاميل، ثم بعد ذلك أضيفي طبقة اللحم المفروم. غطيها بالنصف الآخر من المكرونة.
- إعداد الطبقة العلوية: قومي بخلط ما تبقى من صوص البشاميل مع البيضة والجبن الموزاريلا وصبي الخليط على وجه الصينية حتى يغطيها بالكامل.
- الخبز والتقديم: يجب تسخين الفرن على درجة حرارة 200 مئوية ثم أدخلي الصينية في الفرن لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك شغلي الشواية لمدة 10-15 دقيقة حتى يتحمر الوجه ويكتسب اللون الذهبي الشهي.
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