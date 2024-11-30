طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالطريقة المصرية شهيرة بخطوات سهلة ومكونات مضمونة

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عدن – محمد سعد – المكرونة بالبشاميل تعتبر من الأطباق التقليدية التي يفضلها الكثيرون خاصة الأسر المصرية، حيث ان هذا الطبق يتميز بمذاقه الرائع وقيمته الغذائية المميزة وهذه الوصفة يتواجد بها المكرونة، وصوص البشاميل الكريمي، وايضا اللحم المفروم المُتبل بشكله الشهي، ويتم تقديم طبق المكرونة البشاميل في المناسبات وايضا الاجتماعات العائلية وسوف نستعرض لكم في هذا المقال طريقة التحضير بالتفصيل.

مكونات المكرونة بالبشاميل

نوضح لكم بالتفصيل مكونات طبق المكرونة البشاميل والذي ستكون مقاديره كالتالي:

نصف كيلو مكرونة.

2 كوب كبير من الحليب.

5 ملاعق كبيرة من الدقيق.

5 ملاعق زبدة (أو زيت ذرة حسب الرغبة).

مكعب مرقة دجاج.

ملح وفلفل أسود حسب الذوق.

مكونات الحشوة:

نصف كيلو لحم مفروم.

2 بصلة كبيرة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

بهارات مثل القرفة وجوزة الطيب .

الإضافات:

جبن موزاريلا أو أي نوع مفضل.

علبة قشطة.

بيضة (اختيارية).

قطع جبن مثلثات أو كيري.

طريقة تحضير المكرونة بالبشاميل

سوف نشرح بالتفصيل كيف يتم تجهيز المكرونة البشاميل