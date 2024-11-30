لبشرة بيضاء مثل الثلج .. طريقة عمل ماسك النشا والخميرة لوجه ممتلئ وخدود وردية

عدن – كتب محمد سعد – ماسك النشا والخميرة لوجه ممتلئ وخدود وردية ممتلئة أيضا، نقدم لكم اليوم وصفه طبيعية لنفخ الخدود والوجه وهذه الوصفة تستخدم للوجه النحيف، لأنها تحتوي على الخميرة ومن المعروف أن الخميرة تعمل على نفخ الوجه وامتلائه، وأيضا تعطي للبشرة النضارة والحيوية والنعومة، ويحتوي هذا الماسك أيضا على النشا والحليب وهما من المواد الطبيعية التي تجعل بشرتك بيضاء مثل الثلج وصافية وخالية من المشاكل، واليوم سوف نتعرف على أبسط طريقة لتحضير الماسك السحري لنفخ الوجه والخدود واعطاء البشرة النضارة والحيوية.

مكونات عمل ماسك النشا والخميرة

نتعرف الآن على بعض المكونات البسيطة التي سوف نستخدمها في طريقة تحضير أقوي ماسك لتفتيح البشرة ونفخ الخدود وهي كما يلي:

ملعقتين كبيرتين من النشا. ملعقتين كبيرتين من الخميرة الجافة. ملعقة كبيرة من عسل النحل. ملعقة كبيرة من دقيق الأرز. ملعقة كبيرة من الحليب البودرة. ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. ماء ورد حسب الطلب. كبسولة فيتامين سي. كبسولة فيتامين E.

طريقة تحضير الوصفه

نتعرف الآن على أبسط طريقة لتحضير الماسك السحري لنفخ الوجه والخدود وسوف يجعل بشرتك صافية وناعمة مثل بشرة الأطفال وهي كما يلي:

نقوم بوضع النشا والحليب البودرة ودقيق الأرز والخميرة الجافة في طبق ونخلط جيداً.

ثم نضيف عسل النحل وعصير الليمون ونضيف ماء الورد بالتدريج حتى نحصل على قوام مناسب يكون مثل الكريم.

بعد ذلك نقوم بوضع زيت الزيتون و كبسولة فيتامين سي ونخلط جيداً.

ثم نضيف كبسولة فيتامين E مع التقليب المستمر حتى نحصل على مزيج متجانس وناعم.

يتم وضع المزيج في برطمان زجاجي نظيف وجاف ومحكم الغلق ويحفظ في الثلاجة.

طريقة تطبيق الماسك على البشرة

نتعرف الآن على أسهل طريقة لتطبيق الماسك على البشرة للحصول على أفضل نتيجة وهي كما يلي:

نغسل الوجه جيداً بالماء الفاتر والغسول المناسب له وتجفيفه جيداً. نقوم بوضع طبقة من الماسك على الوجه والرقبة ويفرد جيداً. نترك الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة أو حتي يجف تماما. نقوم بفرك الماسك من علي البشرة بحركات دائرية حتي نتخلص منه. بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر وتجفيفها جيداً. ثم نقوم بترطيب البشرة بالمرطب الخاص بها ونكرر تطبيق الماسك على البشرة مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل نتيجة.

نصائح هامه لنجاح الوصفة

نتعرف الآن على بعض النصائح التي سوف نتبعها في طريقة تحضير الماسك وكيفية تطبيقه على البشرة وهي كما يلي: