نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هي تأشيرة عمرة التي أوقفتها السعودية على مصريين؟ في المقال التالي

كتب محمد سعد – بعد أزمة حج 2024م وما شهده من ارتفاع أعداد الوفيات، خرجت اليوم الجمعة الموافق 21 يونيو 2024م، بعض المصادر المسئولة في غرفة شركات السياحة، لتعلن عن قيام المملكة العربية السعودية بإيقاف إصدار تأشيرة الـB2C للمصريين خاصة ومواطني إحدى الدول الأخرى “باكستان”، مع العلم بأنها تظل سارية أمام كافة الدول في شتى أنحاء العالم، علماً بأن تأشيرة B2C المذكورة هي إحدى تأشيرات العمرة والتي نتحدث عنها بمزيد من التفصيل من خلال السطور التالية حنذشث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما هو السبب الحقيقي وراء إيقاف تأشيرة الـB2C

هذا وقد أوضح البعض بأن هناك عدد من الأسباب وراء إيقاف إصدار تأشيرة الـB2C في كلا من دولة مصر وباكستان، كان من أهمها: استخدام المعتمرين لها بشكل خاطئ في كلا الدول المذكورة وهي: مصر وباكستان.

جدير بالذكر أنه يوجد نوعين من تأشيرات العمرة، وهما:

التأشيرة الأولى: تأشيرة الـB2B: وهي عبارة عن التأشيرة النظامية لأداء العمرة وهذه التأشيرة مازالت تعمل بصورة طبيعية.

التأشيرة الثانية: تأشيرة الـB2C: وهي تلك التأشيرة التي تم الإعلان عن إيقاف إصدارها اليوم لكلا من مصر وباكستان، و نقدم لكم بعض من التفاصيل عنها فيما يلي:

تأشيرة الـB2C يسافر المعتمر باستخدامها إلى الأراضي المقدسة. بطريقة غير مباشرة، حيث يقوم المعتمر بالحجز والسفر إلى جهة ثالثة، مثل: الإمارات العربية المتحدة أو سلطنة عُمان، بتأشيرة خاصة للدولة المراد السفر إليها.

يمكث المعتمر فترة زمنية تقدر بحوالي 6 ساعات ترانزيت في هذه الدولة، ليغادر بعدها إلى المملكة العربية السعودية من أجل أداء مناسك العمرة باستخدام تأشيرة الـ”B2C”.

سعر تأشيرة الـ”B2C” هو أقل من التأشيرة النظامية.

تأشيرة الـ”B2C” هي مجرد تأشيرة فقط غير شاملة لأي خدمات أو نقل أو تسكين.

تسمح تأشيرة الـ”B2C” للمعتمر بالولوج إلى السيستم مباشرة. ثم إصدار التأشيرة وبعدها السفر مباشرة دون وجود وسيط أو منظم للرحلة. وهو الأمر الذي أصبح مرفوضاً خاصة بعد أزمة الحج 2024.

وبعد إيقافها التأشيرة اليوم. نجد أن نظام تأشيرة الـ”b2c” مازالت تسمح للمواطنين من كافة دول العالم. بإمكانية الحصول على التأشيرة وجميع مكونات برنامج العمرة من خلال الوكيل السعودي مباشرة عبر النظام الإلكتروني.