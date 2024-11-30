نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات ومواصفات واسعار سيارة نيسان باترول 2025 في السعودية في المقال التالي

كتب محمد سعد – مواصفات سيارة نيسان باترول 2025 توضح الفخامة التي تتمتع بها السيارة سواء في التصميم الخارجي، أو الداخلي شدعطت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ومع المزايا العديدة التي كشفت عنها شركة نيسان المصنعة تحول اسم السيارة إلى تريند في المملكة العربية السعودية، ولا سيما أن السعوديين من محبي سيارات نيسان بدرجة كبيرة.

وبناءً على هذا الإصدار الأخير والحديث من شركة نيسان، خصص لكم موقعنا مقاله هذا لتوضيح مميزات، كذلك مواصفات سيارة نيسان باترول 2025، لذا فلنتابع معًا.

مواصفات سيارة نيسان باترول 2025

يمكن توضيح مواصفات سيارة نيسان باترول 2025 كالآتي:

محرك نيسان باترول 2025: تمتلك السيارة خيارين للمحرك، سيتم شرحها لاحقًا بالتفصيل.

ناقل حركة نيسان باترول 2025: ناقل أتوماتيكيم 7 سرعات بانتقالات سلسة وسريعة.

نظام دفع نيسان باترول 2025: نظام دفع رباعي متقدم، يتميز بدعمه لمختلف أوضاع القيادة بشكل يناسب كافة أنواع الطرق.

إضاءة نيسان باترول 2025: تمتلك مصابيح من الأمام والخلف نوع LED ذات طابع عصري.

عجلات نيسان باترول 2025: تتميز العجلات بوجود جنوط من الألومنيوم بمقاسات مختلفة هي (18، 20). وهذا ما يضفي طابع رياضي للسيارة.

مقاعد نيسان باترول 2025: مقاعد السيارة مغطاة بالجلد الفاخر مع ميزة التبريد والتدفئة.

نظام المعلومات والترفيه نيسان باترول 2025: يضم النظام ما يلي: شاشة لمس ذات قياس 12.3 بوصة. الشاشة تدعم أبل كاربلاي، كذلك أندرويد أوتو. نظام صوتي Bose.

أنظمة راحة نيسان باترول 2025: نظام متطور للتحكم في مناخ السيارة بشكل ثلاثي الأبعاد مما يشكل قيادة مليئة بالراحة في كافة الظروف.

الأمان في نيسان باترول 2025: يتضمن نظام الأمان ما يلي: مكابح طوارئ أوتوماتيكية. نظام تحذير من التصادم الأمامي.

تكنولوجيا نيسان باترول 2025: تتضمن السيارة تجهيزات تكنولوجية تشمل ما يلي: مساعد القيادة على الطرق الخطرة. مراقبة النقطة العمياء. زر تشغيل المحرك عن بعد.

أبعاد نيسان باترول 2025: عرض السيارة 1.99 متر. بينما طول السيارة 5.17 متر. ارتفاع السيارة 1.94 متر.



مواصفات محرك سيارة نيسان باترول 2025

تعتمد سيارة نيسان باترول على خيارين للمحركات، يمكن ذكر مواصفات كل محرك كالآتي:

المحرك الأول المحرك الثاني سعة المحرك 305 لتر 1.8 لتر قوة المحرك 450 حصان غير معروف عزم الدوران 700 نيوتن/ متر غير معروف نظام الدفع رباعي رباعي ناقل الحركة أوتوماتيكي من 9 سرعات أوتوماتيكي الاقتصاد في استهلاك الوقود 10.1 كم بالساعة 9.5 كم بالساعة

مميزات سيارة نيسان باترول 2025

تتمتع سيارة نيسان باترول 2025 بالعديد من مواصفات السيارات الفارهة والمتينة، وهذا ما خلق لها مجموعة من المميزات التي يمكن ذكرها كالآتي:

التصميم الخارجي للسيارة يترجم الفخامة والمتانة التي تتمتع بها.

محرك السيارة استثنائي بحيث يتيح للسائق قيادة قوية وآمنة وسهلة.

مقاعد فارهة تتيح للركاب والسائق الراحة ولا سيما في الرحلات الطويلة والبعيدة المسافات، وعددها 7 مقاعد.

أنظمة قيادة حديثة توفر القيادة المتقدمة.

توفر السيارة بألوان مختلفة هي: اللون الأسود. اللون البيج. اللون الرمادي المعدني. كذلك اللون الفضي اللامع. اللون الأبيض. اللون الذهبي. اللون الأزرق الداكن.

استهلاك الوقود معتدل سواء خلال القيادة على الطرق السريعة، أو الفرعية.

أبعاد السيارة متناسقة بالشكل، وذات حجم كبير مما يوفر الراحة.

تصميم سيارة نيسان باترول 2025

جاء تصميم سيارة نيسان باترول 2025 بفخامة عالية ومتانة مميزة، أي بشكل مشابه للنسخ السابقة منها بالإضافة لوجود بعض التحسينات التقنية واللمسات الجذابة على تصميم الواجهة الأمامية. ويمكن توضيح أبرز ملامح التصميم الخارجي للسيارة كالآتي:

شبك أمامي.

كذلك أضواء LED بشكل حرف C

صدام أمامي.

استهلاك سيارة نيسان باترول 2025 للوقود

يقدر استهلاك سيارة نيسان باترول 2025 للوقود بحوالي 9.5 كم/ لتر، وهو السبب الذي يجعل هذه السيارة الخيار الأمثل للراغبين باقتناء سيارة قوية وفخمة واقتصادية في وقت واحد.

سعر سيارة نيسان باترول 2025 في السعودية

يبدأ سعر سيارة نيسان باترول 2025 في السعودية من 225 ألف ريالًا سعوديًا، ومن الممكن أن يصل السعر إلى 350 ريال سعودي. وسب هذا الاختلاف في السعر هو فئة السيارة والمحرك والمواصفات التي تتمتع بها.

فئات سيارة نيسان باترول 2025

طرحت شركة نيسان 9 فئات من سيارة نيسان باترول 2025، يمكن ذكرها كالآتي:

سيارة نيسان باترول XE.

نيسان باترول SE T2 .

نيسان باترول SE تيتانيوم.

كذلك نيسان باترول SE بلاتينيوم.

نيسان باترول LE T1.

نيسان باترول LE T2.

نيسان باترول LE تيتانيوم.

نيسان باترول LE بلاتينيوم.

نيسان باترول نيسمو.

عيوب سيارة نيسان باترول 2025

بالرغم من مواصفات سيارة نيسان باترول 2025 الخارقة، إلّا أنها تعاني من بعض العيوب التي يمكن ذكرها كالآتي:

تعتبر سيارة نيسان باترول أكثر استهلاكًا للوقود بالمقارنة مع السيارات الأخرى من نفس الفئة.

كذلك صعوبة المناورة في الأماكن والشوارع الضيقة نظرًا لحجم السيارة الكبير.

سعر سيارة نيسان باترول 2025 مرتفع بالمقارنة مع السيارات الأخرى من نفس الفئة.

وجود بعض الأنظمة التقنية المعقدة في حال الاستعمال اليومي.

بهذا القدر من التفاصيل، نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي استعرضنا لكم فيه مواصفات سيارة نيسان باترول 2025. وذلك من خلال ذكر مميزات السيارة، وسعرها في السعودية بالريال السعودي. وهنا ننوه إلى أن السعر قد يتيغير تبعًا لتغير سعر الصرف في المملكة.