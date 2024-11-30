شكرا لاهتمامكم بخبر عن تسريبات جديدة تكشف مواصفات هاتف .. سامسونج Galaxy S25 الجديد .. موعد أطلاقة في الاسواق على موقع سعودي 24.

عدن – محمد سعد – زادت التسريبات والتقارير التي تكشف عن تفاصيل ومواصفات هاتف “سامسونغ Galaxy S25″، وخاصة مع اقتراب موعد الإطلاق ضطصنب بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظهرت تسريبات جديدة مصدرها قائمة لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC)، التي أكدت العديد من المواصفات الرئيسية.

ستضم سلسلة “Galaxy S25” ثلاثة طرازات تحمل أرقام الطرازات: (SM-931U (Galaxy S25 ، وSM-936U (S25 Plus)، وSM-938U (S25 Ultra). وتشمل جميعها ميزات الاتصال المتوقعة، مثل دعم شبكات “5G”، و”Wi-Fi” ثنائي النطاق، وبلوتوث، و”NFC”، بحسب تقرير نشره موقع “androidauthority”واطلعت عليه “العربية Business”.

كما تحصل هواتف سامسونغ Galaxy S25 على نظام GNSS لتحديد المواقع، وسيأتي جهاز Galaxy S25 Ultra مع قلم “S Pen” الشهير.

مفاجآت جديدة وخيبة أمل

تؤكد القائمة أن طرازي Galaxy S25 Plus وS25 Ultra يشملان تقنية (UWB)، التي تتيح تتبع العناصر بدقة عالية.

ومع ذلك، لن يدعم الطراز الأساسي Galaxy S25 هذه الميزة، مما قد يكون خيبة أمل لبعض المستخدمين.

تستمر السلسلة في استخدام سرعات الشحن نفسها من الجيل السابق.

ويدعم “Galaxy S25” الشحن السلكي بقوة 25 واط، بينما يدعم كل من “S25 Plus وS25 Ultra” الشحن السريع بقوة 45 واط، كما تدعم الأجهزة جميعها الشحن اللاسلكي بقوة 9 واط.

موعد إطلاق سامسونغ Galaxy S25

تشير التوقعات إلى أن جميع هواتف سلسلة “Galaxy S25” ستعمل بشريحة “Snapdragon 8 Elite”.

كما يُتوقع أن تعلن “سامسونغ” عن سلسلة “Galaxy S25” رسميًا في يناير 2025، مع وعود بتقديم مفاجآت إضافية خلال الحدث.