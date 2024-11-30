الجامعة القاسمية تعلن عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات .. هنا رابط التقديم

عدن – كتب محمد سعد – أعلنت الجامعة القاسمية عن وظائف أعضاء هيئة تدريس في عدد من التخصصات الأكاديمية في مجالات مختلفة تهكحس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تعلن كلية الآداب والعلوم الإنسانية عن فتح باب التقديم لوظيفة أستاذ مساعد في تخصص التاريخ الحديث والمعاصر ضمن قسم الحضارة والتاريخ الإسلامي. يتم تحديد الشروط التالية لتقديم طلبات التوظيف:

الشروط المطلوبة في وظيفة جامعة القاسمية:

يفضل أن تكون الخبرة الجامعية في تدريس التاريخ الحديث والمعاصر، مع أقدميّة مناسبة. يُفضل أن يكون التخصص الدقيق في تاريخ الخليج في العصر الحديث. يُفضل أن يكون لدى المتقدم ما لا يقل عن ثلاثة أبحاث متخصصة تم نشرها في مجلات علمية محكمة. إجادة التعامل مع البرامج التعليمية والإدارية المحوسبة. إجادة تامة للغة الإنجليزية في التواصل الكتابي والشفهي. يجب أن يكون المتقدم قادرًا على التعامل مع الطلاب متعددي الثقافات والجنسيات.

المؤهلات المطلوبة في وظيفة جامعة القاسمية:

درجة الدكتوراه في تخصص التاريخ الحديث والمعاصر.

يجب أن يكون المتقدم قد أكمل فترة تدريسه الجامعي لفترة مناسبة وفقًا للمعايير الأكاديمية المتبعة.

كيفية التقديم في وظيفة جامعة القاسمية:

على الراغبين في التقدم لهذه الوظيفة إرسال سيرتهم الذاتية مع كافة المستندات المطلوبة عبر البريد الإلكتروني أو تقديمها مباشرة إلى إدارة الكلية في أقرب وقت ممكن.