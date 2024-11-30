الداخلية الكويتية تطلق خدمتين جديدتين عبر تطبيق سهل .. تعرف عليها

عدن – كتب محمد سعد – أطلقت وزارة الداخلية خدمتين جديدتين عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الالكترونية «سهل»، الأولى إصدار تقرير بحركة الدخول والخروج والخاصة بقطاع أمن المنافذ، وذلك لحاجة المواطنين لمثل هذه الشهادة عند التقديم لانجاز بعض الخدمات الحكومية، لافتة إلى أنه «في حال طلب حركات دخول وخروج بتواريخ معينة يتوجب على المستخدم مراجعة الادارة المركزية لاجراءات الدخول والخروج» زسشطا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وأضافت الوزارة إن الخدمة الثانية تختص بالاستعلام عن المديونيات المستحقة قبل السفر، لمعرفة المبالغ المالية قبل التوجه للمطار للاخوة المقيمين.

وأشارت الوزارة إلى استمرارها في اطلاق الخدمات الالكترونية عبر تطبيق سهل الحكومي تواكبا مع ما تشهده قطاعات المؤسسة الامنية من نقلة تقنية وتكنولوجية لتوفير الوقت والجهد على المراجعين.